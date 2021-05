​Vet: iemand maakt met drone semi-real-life Mario Kart na

Waar veel mensen bij real-life Mario Kart denken aan die go-karts die in Tokio rondreden, die heeft het mis. Sowieso mag het daar niet meer, maar ook hoef je helemaal niet naar Japan af te reizen voor een goede pot real-life Mario Kart. Oke, eerlijk is eerlijk, Ian Padgham rijdt meer tegen zijn drone dan dat hij tegen de Mario-personages rijdt, in het echt, maar uiteindelijk zijn er toch een heleboel Mario-elementen in de video terug te vinden. Kijk maar:

Drones kunnen veel meer dan slechts de Zaanse Schans bij ochtendgloren vastleggen, of de gigantische tulpenvelden in de Bollenstreek. Met een beetje creativiteit maak je er een real-life Mario Kart-level mee na. Een grasmaaier is ook wel handig. Ian Padgham deed het en het eindresultaat is briljant.

Zelfvliegende Skydio-drone

Ian gebruikte om de video te maken een Skydio-drone gecombineerd met een flinke grasmaaier. Het voordeel is dat de Skydio-drone autonoom kan vliegen, waardoor Padgham alleen maar als een gek op zijn grasmaaier hoefde te racen om de video te maken. Daarnaast laat hij een fijn staaltje acteerwerk zien, gecombineerd met zeer creatief nabewerkingstalent.

Nu is Ian Padgham ook niet zomaar een boer met een goed idee: hij is een indiefilmmaker die van gamen houdt. Padgham zegt erover tegen TheVerge: “Het beeldmateriaal zelf was al redelijk stabiel, dus ik kon het gewoon opnemen in After Effects en Cinema 4D. Ik moest wel even het volgen mogelijk maken en een topokaart van het pand creëren. Daarna was het gewoon een kwestie van ideeën bedenken, middelen en personages maken en alles samenvoegen."

Ogen op de drone

Klinkt als een eitje, maar in Nederland mag officieel gezien niet wat Padgham vol enthousiasme doet. Als je een drone vliegt, moet je deze namelijk te allen tijde zelf in de gaten houden, wat ook opgaat wanneer je de drone zelf laat vliegen. Een drone moet altijd door een paar ogen van een mens worden bekeken. Maar, in dit geval is het voor ons in Nederland prima om slechts de dronebeelden met twee ogen te bekijken: het ziet er zo vet uit, dit is sowieso veel te moeilijk om zo leuk na te maken.





Beeldbron: Thor_Deichmann