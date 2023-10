​5 x waarom stockmedia voor je eigen website heel handig zijn

Je ziet het wel eens op het NOS Journaal: heel willekeurige beelden van mensen die op straat lopen, of handen die tikken op een toetsenbord. Het zijn stockbeelden: beelden die vaker worden gebruikt en wat algemener zijn. Opvulling eigenlijk, vooral als er van een bepaald onderwerp eigenlijk geen origineel beeld is. Toch is het helemaal niet storend: het gaat immers om de boodschap. Maar ook als je geen dagelijks journaal maakt, dan kun je je voordeel doen met stockmedia. Dit is waarom.



Om je video wat moderner of grappiger te maken

Je ziet het in de video’s van de grootste YouTuber ter wereld: montage is misschien nog wel belangrijker dan het beeld zelf. Maar daarbij zijn geluidseffecten ook heel belangrijk: MrBeasts editors geven er vaak een leuke draai aan door met een geluid op de proppen te komen. Denk aan het geluid van Zelda wanneer er een schatkist wordt geopend, of een Mario-muntje als iemand geld pakt. Het zijn geen geluiden die ze zelf naast hun Nintendo hebben opgenomen: het zijn sound effects die je gewoon online kunt bemachtigen.

Omdat je geluid niet goed is

Als er iets moeilijk is aan video’s maken, dan is het wel dat er soms iets gebeurt waardoor het geluid even niet zo goed is. Het kan een klein dingetje zijn en soms helpt het om iemand het in een voice over te laten fiksen, maar het komt ook voor dat je daartoe geen mogelijkheid hebt. Soms kun je dan een stockgeluidje gebruiken om het vreemde piepje, die nies of iets anders te verdoezelen.

Omdat je op zoek bent naar een leuk effect

Stel je voor dat je heel graag wil laten zien dat een kat op een laptop naar jouw oude video kijkt: je kunt dat zelf proberen te maken, maar de kans is groot dat dat niet de kwaliteit haalt van een stockbeeld dat er al is. Je kunt zelfs stockbeeld kopen in de vorm van green screen videos. Daarbij is er een gedeelte van het beeld (in dit geval dus het laptopscherm) groen, waardoor je er je eigen content op kunt laten monteren. Het ziet er heel tof uit en zal de kijker verrassen.

Omdat je zelf het beeld niet kunt maken

In het verlengde van die green screen videos zijn er ook veel mogelijkheden die je echt niet zelf kunt maken. Je hebt bijvoorbeeld niet een oude televisie thuis staan die eigenlijk aan een museum toebehoort. Stockvideo’s geven je de optie om beelden te gebruiken die je onmogelijk zelf kunt maken. Denk bijvoorbeeld ook aan een beeld van de Eiffeltoren, mocht je eenmaal thuis na je tripje beseffen dat de beelden die jij met de iron lady hebt gemaakt volledig in het water zijn gevallen.

Omdat beeld 10 keer aantrekkelijker is op social media

Stel, je hebt een geweldig artikel geschreven, maar het gaat over Bitcoin. Bitcoin is geen fysieke munt en daardoor is er geen fotootje van te schieten. Je kunt dan grijpen naar een stockfoto van een Bitcoin-munt, want die zijn er genoeg. Of een computergeanimeerde Bitcoin. Misschien verlangt je website van je dat je altijd een afbeelding bij je artikel doet, misschien niet, maar het is sowieso verstandig om dat wel te doen als je je artikel deelt op social media. Het wordt aanzienlijk meer aangeklikt en valt veel meer op wanneer je informatie deelt met foto.

[Fotocredits - H_Ko © Adobe Stock]