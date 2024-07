Instagram noemt zijn AI-labels anders door boosheid gebruikers

Kunstmatige intelligentie is niet alleen een uitdaging voor gewone burgers, ook techbedrijven worstelen er flink mee. Ze moeten om leren gaan met wat AI is en wat niet en daarbij heetft Meta al bewezen dat dat inderdaad écht een uitdaging is. Het labelde allerlei posts die niet AI waren wel als kunstmatige intelligentie. Daar waren de daadwerkelijke fotografen niet over te spreken.

AI Info

Meta heeft aangekondigd dat het label dat ‘Gemaakt met AI’ toch een kleine naamswijziging moet ondergaan. Je kunt iets wat niet met AI is gemaakt moeilijk labelen alsof het wel met AI is gemaakt, dus heeft Meta gekozen voor een slimmere naam: AI Info. Het is een aanzienlijk minder duidelijke benaming: voor hetzelfde geld krijg je gewoon info over AI die mogelijk op Instagram staat, in plaats van dat die specifieke post met AI gemaakt is.

Het is een beetje een vreemde keuze: immers kun je bij elke post wel zo’n AI-label zetten. De vraag is ook of het hele plaatje met kunstmatige intelligentie is gemaakt, want er zijn ook genoeg mogelijkheden binnen bijvoorbeeld Google Foto’s om je afbeeldingen iets bij te schaven. Ook die foto’s worden dan met AI bewerkt. De naamswijziging voelt hierdoor enorm nutteloos. Of eigenlijk: het hele label zelf. Het is simpelweg te onduidelijk wanneer iets wel of niet AI is. Het zou beter zijn als creators zelf een afbeelding ‘Made with AI’ konden labelen en je verder in het algemeen op Instagram de disclaimer hebt dat beelden die je ziet best eens AI zouden kunnen zijn.

Apparently Instagram’s Meta just DECIDES when something is AI and labels your post as such with no option to remove it??? And no care for how it could harm an artist’s reputation to label their art as AI when it is not. I’VE NEVER USED AI AND NEVER WILL. GET FUCKED INSTAGRAM pic.twitter.com/R3wZJspfbF — Kerin Cunningham ★ (@KerinCunningham) June 20, 2024

Witte Huis

Maar ja, Meta moest wel iets doen, want de grootste klager was een Witte Huis-fotograaf die natuurlijk wat zwaarder ‘weegt’ dan de gemiddelde Insta-gebruiker. Hij plaatste een foto van een basketbal-wedstrijd van 40 jaar oud, maar die was gecropped met Adobe, dus dat is zeker iets dat het label getriggerd kan hebben. De foto is inderdaad bewerkt ten opzichte van het origineel, maar is dat nou met AI? In dit geval niet. We kunnen echter niet verwachten dat Meta weet bij elke foto wat er allemaal mee is gebeurd.

Een nieuw label dus, dat zeker niet op alle posts wordt gezet, maar wel op die waarvan Meta denkt dat er best eens kunstmatige intelligentie bij is komen kijken. In eerste instantie is het label beschikbaar op de mobiele versie van Instagram, maar straks wordt dat ook op het web beschikbaar.