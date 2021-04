​Avondklok voor katten: moeten we aan de slimme kattenluikjes?

Je zou denken dat er in de wereld grotere ecologische problemen zijn, maar zonder dat we het weten is de vogelpopulatie in nood. Niet door vogelpest of het veranderende klimaat, maar door onze katten. Buitenkatten welteverstaan, want katten die 24/7 in en uit kunnen lopen blijken veelvuldig gesnavelte te killen. Zo hevig, dat stadsecoloog Diny Tubbing pleit voor de avondklok voor de poes.

2,6 miljoen poezen in Nederland

De Vogelbescherming zegt in De Telegraaf dat er jaarlijks zo’n 18 miljoen vogels worden gedood door katten. Dat is naar ratio een vrij groot aantal per kat. Er worden in Nederland ongeveer 2,6 miljoen katten gehouden als huisdier (en er lopen ongeveer een miljoen verwilderde katten rond). Niet al die huiskatten komen buiten en niet alle katten die buiten komen, zijn in staat -of geïnteresseerd- een vogel te pakken. Tegelijkertijd zegt het feit dat Simba je wel eens een koolmeesje cadeau heeft gedaan niet dat hij alleen dat koolmeesje kilde.

Hoewel je vaker platgereden vogels op de weg ziet liggen dan poezenslachtoffer in het gras of in de tuin, is het aantal vogels dat jaarlijks door autoverkeer om het leven komt aanzienlijk lager. Dat schijnen er namelijk 2 tot 9 miljoen te zijn. Op zich zou het dus geen slecht idee zijn om ook de auto wat vaker te laten staan, al is dat sowieso om meer ecologische redenen een verstandig plan.