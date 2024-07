Hoe je iPhone straks je kwijtgeraakte foto’s kan redden

Apple had laatst weliswaar een akkefietje met verwijderde foto’s die ineens weer zichtbaar waren, het heeft ook goede plannen met foto’s. Zo wordt er aan de aankomende upgrade van het besturingssysteem van Apple een mogelijkheid toegevoegd waarmee je foto’s kunt redden waarvan je dacht dat die verdwenen waren.

iOS

Het gaat om een update die naar zowel iOS, iPadOS als MacOS komt en dus niet alleen geldt voor je iPhone. Ook op je MacBook en je iPad kun je straks rekenen op een nieuw album in de Photos-app dat ‘Recovered’ heet. Daar vind je dan fotobestanden die schade hadden of die zelfs helemaal verdwenen leken te zijn. Het gaat dus niet om foto’s die je zelf bewust hebt weggegooid, maar meer die zeldzame gevallen waarin bestanden vreemd lijken te doen.

the iOS 18 control centre is so much better pic.twitter.com/hEtkBhddsV — Holly – I like tech (@AnxiousHolly) July 15, 2024

9to5Mac laat weten dat je apparaat foto’s en video’s in je systeem zoekt die mogelijk geschikt zijn om te redden. Zo ja, dan verschijnt de map Recovered vanzelf binnen de Utilities in Apple Photos. Foto gered. We zijn erg nieuwsgierig welke foto’s hierbij allemaal zullen komen oppoppen, al kan dat dus ook 0 zijn, waardoor je die Recovered-map nooit zal gebruiken. Apple heeft momenteel openbare bètatests beschikbaar gemaakt voor iOS 18, iPadOS 18 en macOS 18, dus mocht je nieuwsgierig zijn, dan kun je met die testversies alvast ervaren wat er gaat veranderen op iOS.

Foto’s redden

De laatste jaren is het door smartphones steeds makkelijker geworden om foto’s te redden. Of het nu gaat om extreem vage foto’s die je op de Google Pixel scherp kunt maken, ook als ze met een veel slechtere camera zijn gemaakt, of omdat je mensen uit je foto wil wissen die het wel heel druk maken bij de Eiffeltoren: het zijn allemaal dingen die je nu in een handomdraai voor elkaar kunt krijgen. Het voelt een beetje alsof het Star Wars is, waarbij George Lucas ook rekening hield met de technologische vooruitgang die zou worden geboekt en daardoor bepaalde films later besloot te maken.

iOS 18 Public Beta is now available.

OK this new flashlight UI in iOS 18 beta 3 has absolutely no right to go this hard. Too cool#iOS18 pic.twitter.com/qfTIfnzt0e — 𝘐𝘵'𝘴 𝘔𝘪𝘤𝘬𝘺 (@ItsMicky14) July 16, 2024

Leer er dus van, en gooi foto’s die niet helemaal naar wens zijn niet altijd weg. Wie weet wat er in de toekomst nog allemaal aan kan worden verbeterd?