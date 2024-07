Google Maps laat je op iPhone eindelijk zien hoe hard je mag

Over het algemeen wordt in Nederland altijd wel goed aangegeven hoe hard je ergens mag rijden, maar als je toch twijfels hebt, dan is het handig dat Google Maps aangeeft hoe hard je ergens mag. Op Android doet de app dit al jaren, maar nu krijgt Apple die mogelijkheid eindelijk ook.

Oude functie nu pas op iPhone

Eigenlijk is het misschien zelfs wat achterhaald: inmiddels zijn er genoeg auto’s uitgerust met een systeem dat je op de hoogte stelt door middel van een vrij irritant piepje wanneer je over de maximum snelheid heengaat. Daar hoef je niet eens de meest moderne bolide voor te hebben. Maar goed, dat auto’s zulke systemen hebben zegt niet dat automobilisten ze ook aan hebben staan en dan is zo’n klein verkeersbord in je navigatiescherm wel prettig. Handig als je bijvoorbeeld met je partner een discussie hebt over de maximumsnelheid.

'Finally,' iPhone owners sigh as they receive Google Maps feature after five yearshttps://t.co/gNZAdeZgEg — The Sun (@TheSun) July 10, 2024

De snelheidsmeter voor iPhone wordt nu uitgerold, stelt TechCrunch. Je ziet de maximum snelheid in beeld staan, maar kun er ook voor kiezen dat het icoon van kleur verandert als je te hard rijdt. Het maakt niet uit of je een iPhone gebruikt om te navigeren of CarPlay, maar het werkt dus wel alleen in Google Maps. Ga naar Instellingen -> Navigatie en onder Kaartweergave zie je de optie, als het tenminste al op jouw iPhone is uitgerold.

Van de bevolking van 18 jaar en ouder is 41 procent het eens met de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur die overdag op de Nederlandse snelwegen geldt. Iets meer dan de helft wil harder. Hoeveel procent wil 110, 120 of 130 rijden? https://t.co/l3SnnrmyZA pic.twitter.com/ITeUXl0dmm — CBS (@statistiekcbs) June 4, 2021

Zelf blijven kijken

Google komt wel met de disclaimer dat deze melding extra informatie is en dat je vooral naar je eigen kilometer en de borden op de weg moet blijven kijken naar je snelheid en de toegestane snelheid. Hoewel Google Maps veel weet, zijn er soms bijvoorbeeld werkzaamheden of kan een situatie gewijzigd zijn. Het is dus vooral een extra hulp voor automobilisten. Zeker voor beginnende automobilisten kan het prettig zijn om altijd een indicatie te hebben van de maximale snelheid, omdat zij minder gewend zijn om te rijden.

Toch is het vreemd dat deze functie pas na zoveel jaren ook op Apple-telefoons beschikbaar is. Je zou denken dat dat wel iets eerder kon, zeker omdat het een enorm handige functie is. Waarom we er echter zo lang op hebben moeten wachten is niet bekendgemaakt. Maar gewoon van profiteren zodra het kan, met uiteraard nog steeds je ogen op de borden, je kilometerteller en niet te vergeten: de weg.

