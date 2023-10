Google gaat rijstroken laten zien in Google Maps

Het is stressvol als je in de auto zit en in een keer van je navigatie meerdere banen moet oversteken. Soms wordt dat zelfs helemaal niet zo duidelijk aangegeven, is het druk en mis je daardoor je afslag. Google Maps gaat ten eerste gebouwen realistischer tonen en ten tweede verbeterde rijstrookdetails toevoegen, waardoor je sneller overzicht hebt. Deze update komt ergens in de komende maanden uit in twaalf landen, en gelukkig is Nederland daar een van.

Immersive View

Immersive View voor routes helpt je om te weten te komen of je op een fietstocht later onderweg nog een regenbui kunt verwachten. Hierbij houdt Google rekening met het tijdstip waarop je vertrekt, dus je weet het weer wanneer je op een specifiek punt gaat fietsen al voordat je er fietst. Het idee is dat je bij het plannen van je route in vogelvlucht alvast de route kunt zien en daarbij wordt aangegeven wat je qua weer mag verwachten. Het maakt niet uit of je wandelt, loopt of fietst. Je krijgt trouwens ook informatie over verkeersdrukte, wat vooral bij het autorijden van pas komt. Het is vanaf deze week beschikbaar voor Amsterdam, Barcelona, Dublin, Florence, Venetië, Londen, Los Angeles, New York, Parijs, San Francisco, San Jose en Tokyo op Android en iOS.

Koffietentjes vinden

Google maakt het nu ook mogelijk om in Amsterdam gebruikt te maken van Lens in Google Maps, waarmee je kleine koffietentjes, maar ook pinautomaten en andere ‘verborgen parels’ kun je met deze functie makkelijker ontdekken. Google: “Door middel van AI en augmented reality komt de stad op je telefoon tot leven. De toevoeging van Lens is een van onze grootste Google Maps updates tot nu toe en wordt deze week gelanceerd in meer dan 50 nieuwe steden over de hele wereld waaronder Amsterdam, Berlijn, Rome en Brussel op Android en iOS.”