​Immersive View: Je kunt Amsterdam in 3D bekijken in Google Maps

Google Maps is een stukje interessanter geworden, want de Immersive View is nu beschikbaar voor Amsterdam. Dat betekent dat je helemaal in 3D kunt kijken naar onze hoofdstad, waaronder het Koninklijk Paleis en het Rijksmuseum. Ook Venetië, Florence en Dublin hebben de Immersive View-behandeling gekregen, naast nog 500 losse attracties zoals de bekende brug van Sydney en de burcht van Praag.

Immersive View

Immersive View is een technisch hoogstandje: er zijn miljarden (ja, miljarden) Street View-foto’s en luchtfoto’s gebruikt die samen met nieuwe AI-technieken kunnen zorgen voor een veel betere Google Maps-ervaring en dus die 3D-weergave. Het leuke is dat het daarbij niet alleen maar gaat om de usual suspects: wil je de TonTon Club nader bekijken, of Q-Factory om vast te bekijken waar de ingang is voor als je naar een concert gaat? Dat kan dus allemaal. Je kunt restaurants bekijken in zowel thuisstad Amsterdam als in Venetië, waardoor je bijvoorbeeld alvast een idee hebt van waar je op vakantie wil eten.

Er is ook kunstmatige intelligentie toegevoegd aan Google Maps, waardoor je live kunt zien hoe druk het ergens is en wat het weer ongeveer is en hoe een trekpleister er dan bij ligt. Zeker als je soms wat angst hebt voor het onbekende, kan dat enorm helpen om alvast een kijkje te nemen. Maar ook als je gewoon lekker voorpret wil hebben, natuurlijk. Je krijgt een goede indruk van hoe het gebied om een bepaalde trekpleister of gewone locatie heen is en dat kan ook helpen als je bijvoorbeeld een hotel wil boeken, maar niet zeker weet wat je je kunt voorstellen bij de wijk waarin het hotel ligt.