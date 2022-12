​Waarom je moet zorgen dat je huis weggeblurd is in Google Maps

Google Maps is heel handig. Hoe moet je anders van je hotel naar dat bejubelde restaurant lopen op vakantie of zorgen dat je op tijd op dat sollicitatiegesprek verschijnt? Het kan echter ook tegen je werken. Dit is waarom je beter kunt zorgen dat je huis is weggeblurd in Google Maps.

Google Maps Google Maps is inderdaad heel handig, maar het Google Street View-deel is al wat spannender. Hierop kun je handig zien hoe een gebouw eruit ziet voor je erheen gaat, maar mensen kunnen dus ook jouw huis bekijken. Zo kunnen ze zien hoe de situatie er bij jou thuis uitziet. Denk bijvoorbeeld aan of je camera’s op je gevel hebt. Hoe prettig Google Street View ook is om te weten te komen wat de situatie is, hoe onprettig is het dat stalkers en inbrekers je huis nu ook makkelijk kunnen bestuderen. Je kunt op Google Street View binnen Maps ongeveer elk adres invoeren en dan zie je meteen een vrij recente afbeelding van wat er op dat adres te zien is. Erg handig als je bijvoorbeeld wel weet hoe je naar die ene collega toefietst, maar geen idee hebt wat eigenlijk zijn adres is, wanneer je hem een verjaardagskaart wil sturen. Dan kun je zodanig inzoomen dat je een huisnummer kunt zien. Maar: dat kunnen stalkers en andere kwaadwillenden dus ook.

Privacy Natuurlijk kunnen ze dat ook doen door naar je huis te gaan, maar online kun je het ook alvast op afstand doen om een hele rooftocht te plotten. Gelukkig kun je daar iets tegen doen: je kunt je huis wegblurren van Google Maps. Je hebt er wel een computer voor nodig. Je kunt de blurringoptie namelijk alleen gebruiken in de browser en niet op de app Google Maps in Android of iOS. Oke, technisch gezien kan het ook in de browser op je mobiel, maar dat is nogal een gepriegel. Je maakt het jezelf veel makkelijker om er even een laptop of PC bij de pakken. Zo blur je je huis op Google Street View Ga naar maps.google.com

Zet je huisadres in de zoekbalk en druk op enter

Klik de foto aan van je huis

Klik vervolgens op Report a Problem, dat je rechtsonderin kunt vinden

Kies wat je precies wil dat Google wegblurt (dat doe je met je muis). Je kunt hierbij de plus- en minknoppen gebruiken om in en uit te zoomen.

Vervolgens kies je voor de optie ‘My home’ als Google wil weten wat je blurt.

Zet je e-mailadres in het formulier, voldoe aan de captcha en klik op ‘submit’ om te zorgen dat Google dit -voor altijd- blurt.

Betere nachtrust Google mailt je dan met een bevestiging en dat ze even gaan kijken hoe en wat en dat ze terugkomen bij je wanneer ze dat hebben gedaan. Je krijgt vervolgens een mail van Google wanneer er al dan niet aan je verzoek is voldaan. Zo kun je toch een stuk meer ontspannen slapen.