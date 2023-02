Google breidt Lens en Maps uit: visueel zoeken is de toekomst

Google voorziet Lens en Maps van allerlei nieuwe functies. Het gelooft niet alleen in de toekomst van kunstmatige intelligentie, maar ook in de toekomst van visueel zoeken. Vanuit Parijs toonde senoir vice president Prabhakar Raghavan met zijn team onder andere een nieuwe manier om alvast goed in een restaurant rond te kijken voor je er een bezoek brengt.

Bard AI Voor het zover is, staat Raghavan eerst stil bij de verjaardag van Google Zoeken. De zoekmachine bestaat dit jaar 25 jaar. Maar, we zijn inmiddels veel verder dan slechts een zoekbalkje waarin je een woord tikt dat vervolgens op de ‘database’ die het web heet wordt gezocht op pagina’s. Inmiddels kun je augmented reality-dieren bekijken als je meer wil weten over bijvoorbeeld de tijger, of krijg je realtime de sportuitslagen te zien. En, natuurlijk was daar gisteren Bard, de AI waaraan je bijvoorbeeld kunt vragen om een vakantie uit te stippelen naar India. Over Bard heeft Google weinig losgelaten, want het had duidelijk een focus op Maps en Lens. Wat het er wel over zei is dat je in Bard straks bijvoorbeeld kunt zeggen: Ik wil een nieuwe auto kopen voor mijn gezin, waar moet ik op letten? Vervolgens laat hij je weten dat je op je budget kunt letten, op het aantal passagiers dat je doorgaans meeneemt en op welk type brandstof je kiest. Vervolgens kun je daar zelf nog bij vragen: geef me de pro’s en cons van een elektrische wagen, waarna hij met een mooi lijstje voor- en nadelen op de proppen komt. Bard wordt nu onder een select gezelschap getest tot het voldoet aan de kwaliteitsnormen die Google eraan heeft gesteld.

10 miljard keer per maand Je kunt Lens al gebruiken om bijvoorbeeld een menukaart te vertalen, maar dat kan nu in nog meer verschillende talen. Sowieso is Google Translate het afgelopen jaar een stuk beter geworden. Het heeft het afgelopen jaar 24 nieuwe talen toegevoegd die door zo’n 300 miljoen mensen worden gesproken, allemaal dankzij ‘zero-shot machine translation’. Naar eigen zeggen is nu de camera het nieuwe toetsenbord. Lens schijnt maar liefst 10 miljard keer per maand te worden geraadpleegd, waardoor het volgens Google van een leuk hebbeding naar een reële tool is gegaan. Google zegt het: “Het tijdperk van visueel zoeken is gearriveerd.” Dat zien we al aan kinderen die steeds vaker TikTok gebruiken zoals andere generaties Google gebruiken, maar dat onderschrijft Google zelf dus ook. Onder jongeren wordt Lens veel gebruikt.

Google Lens Daarbij gaat het in Lens zeker niet alleen om dingen waar (geschreven of getypte) taal op staat. Het gaat vaker over de context. Wat gebeurt er in de achtergrond? Vroeger werden de achtergronden juist weggefilterd als het om tekst ging, maar nu speelt die ook een rol. Dat kun je nu al merken als je Google Lens gebruikt. Als je het kunt zien, dan kun je het zoeken. Zo rolt nu ook Multisearch uit in Nederland. Hiermee kun je van een artikel dat je voor Lens hebt gehouden opzoeken waar je het koopt, hoeveel het kost en eventueel kijken of dit item er ook in een andere kleur is. In de Lens-update kun je nu ook buiten Lens zoeken. Dat wil zeggen dat je nu ook in apps of op websites kunt ‘lensen’. Je hoeft dus niet per se een object voor je te hebben. Stuurt iemand je een video van Parijs, dan kun je die pauzeren bij een piramide en is via Lens te raadplegen dat het dat het Louvre is.

No One Right Answer Google merkt in zijn zoekmachine ook veranderingen. Mensen zoeken niet alleen naar ‘wat is een constellatie?’ Ze willen ook zoeken naar dingen waar niet één goed antwoord op bestaat, zoals ‘Welke constellaties zijn het beste voor sterren kijken?’ Google noemt dit NORA: No One Right Answer. Dankzij ‘generatieve AI’ kan Google daar binnenkort beter antwoord op geven, door de informatie die het van het web haalt te combineren en direct weer te geven in je zoekresultaten. Er staan ook knoppen bij om nog dieper op het onderwerp in te duiken. Die generatieve AI kan meer. Zo kan het ook een 3D-model van een sneaker maken, als het maar een handvol afbeeldingen tot zijn beschikking heeft. Uiteraard erg interessant voor shopping, maar ook voor iets anders. Zo kun je straks binnen Google Maps in sommige steden binnenkijken in restaurants. Hierbij worden ook verschillende foto’s gecombineerd en door AI kracht bijgezet om een soort video-achtige rondleiding in het restaurant te creëren. We vroegen Google hoe het aan zijn input komt. Dat komt niet van de Local Guides op Maps, maar van fotografen. De generatieve AI-API, waarmee ontwikkelaars het kunnen toepassen in apps, wordt volgende maand aanboden.

Immersive View Google gaf ook een gaaf voorbeeld van Immersive View: namelijk het Rijksmuseum. Je kunt straks van allerlei hotspots in Amsterdam zien hoe het erbij ligt bij verschillende typen weer, maar ook wanneer het het beste weer is die dag en wanneer het het drukste is. Het komt bijvoorbeeld ook naar plekken als vliegvelden. Sowieso zijn vliegvelden belangrijk voor Google, want het wil daar ook ‘indoor live view’ introduceren. Hiermee kun je makkelijk zoeken naar een lift of een betaalautomaat terwijl je ergens binnenstapt. Het gaat dan wel om grote, openbare gebouwen. Er worden binnenkort 1.000 vliegvelden, treinstations en winkelcentra aan toegevoegd in onder andere Berlijn, Londen, Praag, Sydney, Singapore, Melbourne en Tokio. Er is ook gewone ‘live view’, waarmee je op straat de straat in beeld brengt en vervolgens allerlei restaurants kunt zien, of betaalautomaten, of iets anders. Zo zie je meteen waar je op dat moment drukte kunt verwachten en of het wel open is. Dat geldt ook voor plekken die net buiten je gezichtsveld vallen. Dit kun je nu al gebruiken in New York, Parijs, San Francisco, Londen, Tokio en Los Angeles, maar komt binnenkort naar Barcelona, Dublin en Madrid. Voor fietsers en wandelaars wordt Google Maps ook handiger: je hoeft niet meer naar de navigatie te gaan om snel te kijken waar je loopt en of dat wel goed gaat. Dat kan binnenkort ook al in het schermpje ervoor.

Minder goede telefoons Kortom, veel mooie dingen die naar deze openbaar bruikbare platforms komen, al moet Google wel in de gaten blijven houden hoe dit soort functies landen op plekken waar mensen minder goede verbindingen hebben en minder goede telefoons. Google zegt dat het daar zeker op let, maar met alles bij elkaar lijkt het wel een vrij veeleisend geheel te worden voor de gewone Google Maps. Hoewel je er zeker de vruchten van kunt plukken, moeten dit soort leuke en handige functies op hun beurt echter niet je data-abonnement kaalplukken.