​Dit is wat je allemaal met Google Lens kunt

Google Lens is een handige Android-app. Veel mensen gebruiken hem om QR-codes te scannen, maar hij kan veel meer. Bovendien is hij binnenkort ook binnen de desktopversie van Chrome beschikbaar.

Lens is een app waarvan maar weinig mensen begrijpen hoe waardevol hij is. Ben je bijvoorbeelde de zolder aan het opruimen en heb je geen idee hoe het poppetje van je kind heet dat je wil verkopen? Geen probleem, je houdt het poppetje voor Google Lens en je kunt meteen zien wat je nu precies in je handen hebt. Je hoeft het artikel niet eens te omschrijven, in een paar seconden weet je al meer.

Foto-AI van Google Het mooie is dat je Google Lens ook met tekst kunt gebruiken. Hierdoor kun je een apparaat eerst met je Lens scannen en dan vragen hoe je bijvoorbeeld een bepaald onderdeel vervangt. Of hoe je hem simpelweg aanzet. Lens kan echt een maatje voor je zijn dat je kan vertellen wat je moet doen, allemaal door kunstmatige intelligentie en het wereldwijde web te gebruiken. Het zoeken met Google Lens gaat op de desktop wel een beetje anders. Het idee hierbij is dat je binnen Chrome met je rechtermuisknop op een afbeelding klikt en kiest voor ‘Zoeken met Google Lens’. Vervolgens komt er een kniptool in beeld en kun je een afbeelding in de foto-AI van Google zetten. Daarna gaat Google zijn magie gebruiken om je uiteindelijk van de beschikbare informatie te voorzien. Het verschil tussen Lens en een gewone afbeeldingszoektocht is dat Lens de context beter begrijpt. Hij kijkt naar veel meer op de foto en kan zelfs tekst van de foto in de app kopiëren. Dat is iets dat op Chrome straks nieuw is, maar op mobiel was dit al veel langer beschikbaar. Nieuw voor zowel mobiel als desktop zijn dat Lens je ook wat extra vragen gaat stellen om je van een nog beter antwoord te voorzien.

Google Lens Lens bestaat nu sinds 2017 en is voor iOS en Android beschikbaar als losstaande app. Het idee is dat je het gebruikt om objecten te scannen en Google beantwoordt daarbij wat het precies is dat je voor je hebt en geeft je daarbij extra informatie. Scan je een bloem, dan kan Google met een bloemist op de proppen komen, maar ook met online winkels waar je iets kunt kopen. Het is ook mogelijk om tekst te begrijpen. Scan je bijvoorbeeld de sticker onderop je modem, dan kan Lens automatisch verbinden met je wifi-netwerk. Richt je Google Lens op een tekst, dan vertaalt hij hem voor je. Erg handig als je in het buitenland bent en geen chocola kunt maken van de menukaart. Zeker omdat hij ook offline werkt. Je kunt de tekst bovendien ook kopiëren, waardoor je teksten die je alleen op papier hebt niet hoeft over te typen. En, wat Google Lens ook kan, is vragen beantwoorden. Je kunt je huiswerk scannen en Lens zoekt het antwoord voor je. Immers zit de grootste zoekmachine ter wereld erachter. Dat is uiteindelijk ook de kracht van Lens. Natuurlijk is het leuk om iets te scannen en te ontdekken wat het is, maar nog beter is dat je er meteen veel context bij krijgt. Zeker nu je het straks ook op de desktop kunt gebruiken.



Fotocredits: Pexels