10 manieren waarop Google Maps je helpt op vakantie

Vroeger moest je landkaarten mee, Lonely Planet-gidsen en liep je met een spoorboekje op zak om maar te weten hoe je ergens kwam of waar je lekker kon eten. Tegenwoordig pakken we dat anders aan, want we hebben een smartphone. Soms gebruik je misschien Google Maps, soms Tripadvisor. Maar wist je dat Google Maps veel meer kan dan je waarschijnlijk denkt? Op deze 10 manieren helpt Google Maps je op vakantie. 1. Van het vliegveld naar je hotel Het is natuurlijk heel makkelijk om vanuit het vliegveld naar je hotel te gaan met een taxi, maar soms gaan er bussen vrijwel direct die veel goedkoper zijn. In Google Maps kun je van het vliegveld naar je hotel navigeren en laat Google je weten welke bus je daarvoor moet hebben en zelfs waar je de bushalte vindt.

2. Tolwegen herkennen Heb je er juist voor gekozen om een auto te huren, dan cross je zo vanaf het vliegveld met de navigatie van Google Maps naar je hotel. En wil je daarbij via tolwegen rijden of ze juist omzeilen? Dat kan: Google Maps kan je precies vertellen waar er tolwegen zijn en zo kun je een goede afweging maken van hoe je gaat rijden. 3. Restaurants in de buurt zoeken Je komt aan in je hotel, maar je hebt natuurlijk beretrek gekregen van al dat reizen. Met Google Maps kun je in de omgeving zoeken naar een restaurant: je ziet als je op een restaurantnaam (rood) tikt hoeveel sterren het heeft en ook op basis van hoeveel beoordelingen. Zo weet je ongeveer wat je kunt verwachten, zeker als je ook nog de foto’s bekijkt die door andere Google-gebruikers zijn toegevoegd. 4. Tips van de experts Wil je juist iets leuks gaan doen op je bestemming, maar weet je nog niet wat, dan komt Google binnenkort met een functie die heel handig is: bestemmingslijstjes. Het geeft bijvoorbeeld van de New York Times en van Lonely Planet aan welke trekpleisters er worden aangeraden, zodat je snel de highlights van een stad kunt bekijken. Je kunt als die optie er eenmaal is trouwens ook zien welke verborgen pareltjes een stad heeft (Gems) en welke locaties eigenlijk altijd populair zijn.

Don't rely too much on Google Maps



This is hilarious! pic.twitter.com/uueMFziky1 — Wisdomic (@wisdomicz) March 30, 2024

5. De openingstijden bekijken Wil je naar een grote, toeristische trekpleister maar weet je niet hoe laat die opent? Als je erop tikt binnen Maps dan kun je niet alleen de beoordeling zien, maar ook de openingstijden. In sommige gevallen kun je er zelfs meteen tickets voor kopen. Handig, want zelfs als je die niet direct koopt, zie je meteen vast wat de schade is: de prijzen staan er namelijk bij van verschillende websites. 6. De drukte omzeilen Zeker sinds de coronajaren zijn we niet allemaal even happig op grote menigten. Of misschien reis je met een klein kind dat gebaat is bij iets meer rust. Je kunt als je op een toeristische trekpleister tikt en naar beneden scrollt zien wat de populaire tijden zijn. Zo kun je zien hoe druk het is, maar bijvoorbeeld ook hoeveel tijd mensen er gemiddeld besteden. Dan weet je iets beter wat je kunt verwachten en kun je je plan voor die dag op de drukte aanpassen. 7. Een eigen route opslaan Vind je het leuk om een soort kroegentocht te doen op reis? Dat kun je makkelijk plannen door barren op te zoeken in Google Maps en ze op te slaan in Google Maps. Je kunt je lijst een naam geven en bovendien een icoon toevoegen, zodat je snel herkent tot welke lijst iets behoort.

no way they use a camel for google maps photos in the dessert pic.twitter.com/0Zu1yArlrW — zyre (@zyreonfyre) March 30, 2024

8. Kaarten offline opslaan Dit is een van de beste eigenschappen aan Google Maps: je kunt zelf kiezen hoe groot de kaart mag zijn, maar je kunt van een hele stad of zelfs gedeelten van een land de kaart opslaan. Zo kun je die ook offline gebruiken en dat is handig: zeker als je bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten gaat of Azië, waar je databundel niet geldt. 9. De volgorde aanpassen Vroeger kon dat niet, maar nu wel: lijstjes op een andere volgorde zetten. Zo kun je pas echt goed een route uitstippelen, want je maakt gewoon een lijstje met van welke plek naar welke plek je wil gaan. Je hoeft er alleen maar lang op te drukken en te slepen. 10. Specifiekere gerecht-informatie Google introduceert ook steeds meer AI binnen Google Maps. Zo komt het deze zomer met AI die de foto’s van restaurants scant. Het kan je vertellen welk gerecht er op de kaart staat, hoeveel het kost en potentieel ook of het vegetarisch is of niet. Wel gebruikt het hier ook menu-informatie bij. Heb je bovendien zin in een specifiek gerecht, dan kun je dat vaak gewoon in de zoekbalk typen en dan vindt Google plekken voor je waar ze dat hebben. Zo wordt Google Maps steeds meer dan slechts een manier om te navigeren. Lees ook 10 Google Maps-tips die je nog niet kende. Veel reisplezier!

me when the expected time on google maps was 25 minute but i arrived in just 15 minutes pic.twitter.com/kdPD6FKLvN — kyra (@leclercjournal) March 30, 2024