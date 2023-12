​Google Maps: dit kun je allemaal met de blauwe bol

De blauwe bol op Google Maps : weet jij meteen wat dat ook alweer is? Jij bent het. Of althans: je toestel. Je kunt op die manier snel op de kaart zien waar jij je bevindt, zeker ten opzichte van waar je heen navigeert.

Google plans to shorten Maps' default auto-delete history feature from 18 months to three months and let users store Maps Timeline data locally on their devices https://t.co/uIRq47HZv5

Heel handig en niet bij iedereen bekend, terwijl het wel belangrijke privacy-mogelijkheden met zich meebrengt. Zo heb je meer controle over locatiegeschiedenis: die is standaard uit als je Maps gebruikt, maar kun je aanzetten. Op die manier kun de leuke Timeline-optie gebruiken. Daarbij zie je waar je allemaal bent geweest en Google mailt je hier af en toe ook een samenvatting van. Je activiteit binnen Google Maps wordt hiermee binnen de cloud opgeslagen. Niet iedereen wil dat Google zoveel gegevens van ze opslaat, dus als je dat niet oké vindt, dan kun je het beter uit laten staan.

Niet veel mensen weten dit, maar je kunt ook echt iets met die blauwe bol. Als je erop tikt, dan zie je specifiekere informatie over je locatie. Je ziet dan waar je in de buurt bent en kunt je locatie snel delen. Ook kun je daar je parkeerplek opslaan en kalibreren, mocht je telefoon om wat voor reden dan ook denken dat je op een heel andere locatie bent. Je ziet ook meteen de instellingen, dus dat je apparaatlocatie aanstaat en je locatiegeschiedenis (of niet). Tot slot zie je ook de plaatsen in buurt, zoals een tankstation of een ondernemer in je buurt.

Tap the blue dot in Google Maps and poof! Instant access to your location settings! It's like having a privacy genie in your app! #UserFriendly

Gegevens lokaal opslaan

Wel verandert er binnenkort iets, want Google laat die gegevens binnenkort lokaal opslaan in plaats van in de cloud. Je kunt wel een cloudback-up maken als je wil, maar het hoeft dus niet. Binnenkort wordt het ook mogelijk om al je data te verwijderen die aan een specifieke locatie hangt. Dan kun je dus bepaalde plekken verwijderen, mochten andere mensen ook inzicht hebben in waar je allemaal bent geweest, of het zelf gewoon niet meer willen terugzien. Vroeger bleef het dan toch hier en daar oppoppen, maar nu belooft Google het overal te verwijderen.

Tot slot verkort Google de tijd die het neemt om je locatiehistorie te verwijderen. Vroeger was dat anderhalf jaar, maar dat wordt binnenkort nog maar drie maanden. Dat is handig en onhandig: reis je elk jaar naar dezelfde vakantiebestemming, dan wil je misschien weer naar dat ene tentje. Je zal het dan dus zelf even op moeten slaan, zodat je het altijd kunt terugvinden. Sowieso raden we dingen opslaan op Google Maps aan. Je kunt bijvoorbeeld lijstjes maken met cocktailbarren, zodat je snel een soort kroegentocht kunt doen als je bijvoorbeeld een citytrip doet. Of voor werk: je kunt je klanten erin zetten en zo snel zien hoe je het beste kunt rijden als je bij allemaal langs wil gaan om een kerstpakket te brengen.

En dus wat vaker op de blauwe bol drukken, want er is best interessante informatie te vinden, naast die handige optie om je parkeerplek vast te leggen, die binnenkort ook naar Android Auto komt.