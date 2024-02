​Versturen van intieme beelden loopt in 1 op de 50 gevallen verkeerd af

Sexting is het versturen en ontvangen van naaktfoto’s, naaktfilmpjes of sexy berichtjes met een mobiele telefoon, tablet of computer. Sexting als zodanig gebeurt altijd in wederzijds vertrouwen. Het nieuwste nummer van singer-songwriter MEAU 'Stukje van Mij' gaat over sexting en wat het voor iemand kan betekenen als intieme beelden die in vertrouwen zijn gedeeld op enig moment ongewenst worden doorgestuurd (i.c. ongewenste sexting of grensoverschrijdende sexting).

Het feit dat door rood licht rijden een overtreding is en dat de roodrijder voor alle gevolgen verantwoordelijk is, betekent dit dat jij bij een groen verkeerslicht zonder op- of omkijken gas geeft? Nou, de meesten van ons kijken wel degelijk even goed om zich heen om zichzelf te verzekeren dat het kruispunt inderdaad vrij is. De consequenties als dit toevallig niet zo blijkt te zijn, liegen er namelijk niet om.

Het gegeven dat diefstal fout is en dat de dief daarvoor bij uitstek verantwoordelijk is, zorgt dat er soms voor dat jij alles maar gerust laat slingeren, jij jouw ramen niet langer sluit en jij jouw voor- en achterdeur niet langer op slot doet? Nee, natuurlijk niet! Gezien de verstrekkende consequenties om persoonlijke eigendommen kwijt te raken, let jij wel degelijk op jouw spullen en sluit jij alle ramen en deuren goed af. Helemaal als jij uit huis vertrekt.

De onderliggende boodschap van het nummer is: denk na voordat je (intieme beelden) doorstuurt. Een boodschap die wordt gesteund door Rutgers, Fonds Slachtofferhulp, Helpwanted, Soa Aids Nederland en KPN. Een sympathieke campagne die ieder weldenkend mens in principe zal ondersteunen. Het is echter nog maar de vraag of dit voldoende zal zijn. Persoonlijk denk ik van niet, omdat succesvolle procesbenaderingen doorgaans gebruik maken van een 'EN...EN...EN' -strategie. Waarover later meer.

Rutgers is het toonaangevende Nederlandse expertisecentrum voor seksualiteit. Toch hanteert Rutgers in de optiek van ondergetekende geen gezond tweesporenbeleid om de potentiële risico's verbonden met sexting omlaag te brengen. Rutgers stelt namelijk dat, omdat het ongewenst doorsturen van intieme beelden in zijn algemeenheid onbehoorlijk, grensoverschrijdend en strafbaar is, het daarom geheel en al onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende 'doorstuurder' valt.

Rutgers claimt verder dat sexting past binnen een normale sexuele ontwikkeling en dat eventuele oproepen om sexting te beperken of uit te stellen volgens hen hoofdzakelijk leiden tot 'victim blaming'. Dit wil zeggen, dat de slachtoffers van het ongewenst doorsturen van intieme beelden vaak achteraf een schuldgevoel aanpraat krijgen en daarmee impliciet lijken te worden veroordeeld. Volgens Rutgers hoor je jongeren daarom noch voor sexting te waarschuwen, noch slachtoffers achteraf op sexting aan te spreken. Rutgers informeert slechts op neutrale wijze dat sexting nare gevolgen kan hebben als mensen beelden ongevraagd doorsturen.

Emotionele impact van ongewenst doorgestuurde naaktbeelden is enorm

Gezien de enorme emotionele impact die het op jongeren kan hebben om geconfronteerd te worden met ongewenst doorgestuurde intieme beelden van zichzelf, kun je je serieus afvragen of een dergelijk vrijzinnig of ideëel standpunt van Rutgers nog wel houdbaar is in de grimmige digitale wereld van tegenwoordig? Het ongewenst doorsturen van intieme beelden kan namelijk een verwoestende invloed hebben op iemands emotionele welzijn en nog jonge leven.

Het afgelopen half jaar heeft 15 procent van de jongeren tussen de 13 en 24 jaar aan sexting gedaan. Ruim 1 procent daarvan is in diezelfde periode geconfronteerd met ongewenst doorgestuurde naaktbeelden van zichzelf. Daarnaast is nog ongeveer 1 procent afgeperst met de dreiging hiervan. Dit betekent dus dat sexting in 1 op de 50 gevallen verkeerd afloopt. Hetgeen kan leiden tot schuldgevoelens, sociale afzondering, depressie en in sommige gevallen zelfs tot zelfmoord. De specifieke onderzoeksresultaten omtrent sexting zijn terug te lezen op pagina 161/162 en tabel 8.9.1/8.9.2 van dit onderzoeksrapport.

Rutgers stelt dat uit diverse onderzoeken blijkt dat meer directieve benaderingen die zijn gebaseerd op risico en angst onder jongeren over het algemeen een stuk minder effectief zijn dan niet-directieve benaderingen die zijn gebaseerd op zelfbeschikking en autonomie. De door Rutgers voorgestane luxe van niet-directieve benaderingen staat of valt echter met de tijd en met de vrijheid die er voor jongeren is om hun zelfstandigheid te ontdekken. Indien ze namelijk het risico lopen om zonder uitkijken over te steken dan wel hun jonge leven te verwoesten als gevolg van doorgestuurde intieme beelden, dan ontbreekt het 'op zijn zachtst gezegd' aan de luxe om spelenderwijs te kunnen ontdekken.

Doorsturen aanpakken door voorzichtiger te zijn met herkenbare intieme beelden

In het licht van bovenstaande is het volstrekt naïef om jongeren niet tenminste te adviseren om het delen van herkenbare intieme beelden van zichzelf in het prille begin van een relatie liever te vermijden. Hoewel het moreel verwerpelijk en strafbaar is om ongevraagd intieme beelden door te sturen naar derden, hetzij ermee te dreigen, gebeurt dit dus niettemin in 1 op de 50 gevallen.

Ook al is het doorsturen of het dreigen ermee in principe strafbaar, het leidt in relatief weinig gevallen tot een daadwerkelijke strafzaak of veroordeling. Dit houdt verband met het feit dat de digitale bewijslast erg moeilijk rond te krijgen is. Dit betekent dat het doorsturen van intieme beelden of het dreigen ermee op grond van het strafrecht nauwelijks een halt kan worden toegeroepen. Evenmin verwacht ik duurzame resultaten op grond van de sympathieke campagne van MEAU e.a.

In het licht van zo'n enorme hoeveelheid in beginsel strafbare situaties per jaar en de ronduit overweldigende emotionele consequenties die het voor de slachtoffers in kwestie kan hebben, zou ieder weldenkende beleidsfunctionaris het mensen aanraden om tenminste bepaalde preventieve of voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Voorzichtigheid adviseren staat niet gelijk aan het propageren van 'victim blaming'

Dat is waarom de politie zegt dat jij inbrekers geen aanleiding moet geven en waarom jouw rijschoolinstructeur jou leert om tevens goed uit te kijken als het verkeerslicht op groen staat. Staat voorzichtigheid adviseren vervolgens meteen gelijk aan 'victim blaming'? Nee, natuurlijk niet, want het kan immers iedereen overkomen!

Moeten we anders misschien ook stoppen met advisering in het licht van voorbehoedsmiddelen en ongewenste zwangerschappen, omdat tienermoeders als gevolg hiervan wellicht impliciet kunnen worden veroordeeld? Nee, natuurlijk niet!

Gaat Rutgers uit angst voor 'victim blaming' voorbij aan preventieve mogelijkheden?

Hoewel ik erken dat het risico bestaat dat er met het vingertje naar de slachtoffers wordt gewezen bij grensoverschrijdende sexting, kan dat toch niet betekenen dat je dan de preventieve kant maar volledig onbelicht laat. We moeten ongewenste sexting, net zoals inbraken en verkeersongelukken, zien als een normaal systeemrisico dat iedereen kan overkomen, maar waartegen je jezelf tot op zekere hoogte wel kunt wapenen.

Uiteraard niet door nooit meer aan sexting te doen, maar wel door bepaalde gezonde voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Door zulke gezonde voorzorgsmaatregelen echter bij voorbaat uit de vergelijking weg te strepen uit angst voor 'victim blaming', kijkt Rutgers hardop weg van de hedendaagse grimmige digitale realiteit.