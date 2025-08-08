5 dingen om rekening mee te houden als je een kat in huis haalt

By: Laura Jenny
Het is vandaag wereldwijde kattendag en nu kunnen we er natuurlijk voor kiezen om je te bestoken met kattenfilmpjes, maar dat doen social media vanzelf al (daar zijn ze immers voor gemaakt, toch?). Misschien ben je juist geïnspireerd geraakt en wil je zelf ook een kat? Dat kan, want het zijn heel gezellige huisgenoten. Voordat je meteen naar een cattery gaat, kijk eens in het asiel. Daar zitten ook genoeg poezen en katten die een huis kunnen gebruiken. Jouw huis? Let hierop als je voor een asielkat kiest.
Je kunt natuurlijk meteen op Dierenasiels.com duiken, maar de ervaring leert dat het reageren op katten via die site vaak niet erg opschiet. Op zich ook wel logisch: een dierenasiel heeft wel iets beters te doen dan administratieve taken achter de computer. Je kunt dus beter gewoon zelf langs je lokale dierenasiel rijden, of desnoods even bellen als je echt een droomkat hebt gezien op de site. Sowieso is het goed om een paar keer langs te gaan in het asiel als je een bepaalde kat in gedachten hebt: dan leer je hem vast een beetje kennen.
Veel mensen denken dat je een asielkat zo gratis kunt meenemen, maar dat is niet het geval. Vaak worden bepaalde kosten doorberekend, zoals de sterilisatie en de chip. Dit wordt onder de noemer adoptiebijdrage door jou betaalt als je de kat mee naar huis neemt. Houd rekening met een bedrag tussen de 150 en 300 euro. Dat is alsnog veel goedkoper dan een kat uit een cattery en je hebt hiermee wel een kat ‘gered’. Elke dag dat het diertje minder lang in het asiel hoeft te zitten, is er immers weer een. En beter nog: elke dag dat jij lekker thuis met je nieuwe kat kunt spelen is nog veel meer winst.
Veel katten in het asiel zijn daar niet zomaar terechtgekomen. Soms zijn ze zelfs nog een keer geplaatst en is dat ook niet goed gegaan. Je moet veel geduld hebben met een kat uit het asiel. Sommige dieren zitten maandenlang vooral onder de meubels. Hoe graag je ook wil laten zien aan het dier dat je geen kwaad in de zin hebt en dat je heerlijk kunt knuffelen: je moet helaas echt geduld opbrengen en het heel rustig opbouwen met zo’n dier. Dat is soms moeilijk, maar hoe meer geduld je aan het begin hebt, hoe eerder je uiteindelijk wel het vertrouwen van de viervoeter wint.
Mensen hebben het vaak over ‘katten met rugzakjes’, als het om het asiel gaat. Dat hebben ze ook wel, maar als je de bovenstaande tip goed inzet, dan zal je merken dat er steeds meer progressie te zien is. Soms kan dat jaren duren, maar het is heel erg mooi om te zien hoe een dier toch een schootkat wordt, ook al waarschuwde het asiel dat dat waarschijnlijk nooit zou gebeuren. Natuurlijk heb je dat geluk niet met alle katten, maar het is in ieder geval goed om te weten dat een kat die eerst naar je blaast, echt niet altijd dat gedrag naar je zal blijven vertonen.
Hartstikke leuk om op zaterdag naar het asiel te gaan en dan vrij snel een kat in huis te halen, omdat je nu eenmaal verliefd bent geworden. En je kunt vast een goed thuis bieden aan het diertje, maar probeer er wel rekening mee te houden dat je niet vrij snel al een heel drukke periode hebt op werk waardoor je veel weg bent, of je juist op vakantie gaat. Zo’n kat heb je als het meezit misschien wel 20 jaar in huis, dus investeer erin in de vorm van thuis zijn. Geef de kat een goede start, daar pluk je ook later zelf de vruchten van. Zo kun je hem bijvoorbeeld direct leren dat hij niet op de tafel mag, en om op tijd op de kattenbak te gaan zitten, in plaats van dat je steeds achteraf met de harde werkelijkheid geconfronteerd wordt.
En natuurlijk eindigen we dit artikel maar met een ding: kattenfilmpjes! Wij zijn ook niet van steen.
