5 dingen om rekening mee te houden als je een kat in huis haalt

Het is vandaag wereldwijde kattendag en nu kunnen we er natuurlijk voor kiezen om je te bestoken met kattenfilmpjes, maar dat doen social media vanzelf al (daar zijn ze immers voor gemaakt, toch?). Misschien ben je juist geïnspireerd geraakt en wil je zelf ook een kat? Dat kan, want het zijn heel gezellige huisgenoten. Voordat je meteen naar een cattery gaat, kijk eens in het asiel. Daar zitten ook genoeg poezen en katten die een huis kunnen gebruiken. Jouw huis? Let hierop als je voor een asielkat kiest.

Dat je beter kunt bellen of langs kunt gaan

Je kunt natuurlijk meteen op Dierenasiels.com duiken, maar de ervaring leert dat het reageren op katten via die site vaak niet erg opschiet. Op zich ook wel logisch: een dierenasiel heeft wel iets beters te doen dan administratieve taken achter de computer. Je kunt dus beter gewoon zelf langs je lokale dierenasiel rijden, of desnoods even bellen als je echt een droomkat hebt gezien op de site. Sowieso is het goed om een paar keer langs te gaan in het asiel als je een bepaalde kat in gedachten hebt: dan leer je hem vast een beetje kennen.

Dat er een adoptiebijdrage is

Veel mensen denken dat je een asielkat zo gratis kunt meenemen, maar dat is niet het geval. Vaak worden bepaalde kosten doorberekend, zoals de sterilisatie en de chip. Dit wordt onder de noemer adoptiebijdrage door jou betaalt als je de kat mee naar huis neemt. Houd rekening met een bedrag tussen de 150 en 300 euro. Dat is alsnog veel goedkoper dan een kat uit een cattery en je hebt hiermee wel een kat ‘gered’. Elke dag dat het diertje minder lang in het asiel hoeft te zitten, is er immers weer een. En beter nog: elke dag dat jij lekker thuis met je nieuwe kat kunt spelen is nog veel meer winst.

Dat je geduld moet hebben

Veel katten in het asiel zijn daar niet zomaar terechtgekomen. Soms zijn ze zelfs nog een keer geplaatst en is dat ook niet goed gegaan. Je moet veel geduld hebben met een kat uit het asiel. Sommige dieren zitten maandenlang vooral onder de meubels. Hoe graag je ook wil laten zien aan het dier dat je geen kwaad in de zin hebt en dat je heerlijk kunt knuffelen: je moet helaas echt geduld opbrengen en het heel rustig opbouwen met zo’n dier. Dat is soms moeilijk, maar hoe meer geduld je aan het begin hebt, hoe eerder je uiteindelijk wel het vertrouwen van de viervoeter wint.