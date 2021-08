International Cat Day: 10 grappige weetjes over katten

Het is weer zover: vandaag is het International Cat Day! Ben je een echte kattenliefhebber? Dan heb je de beste kattenfilmpjes natuurlijk allang gezien. En anders is vandaag de uitgelezen zag om Poeslief te kijken op Netflix. Wij vinden katten in ieder geval fantastisch en brengen daarom graag weer een eerbetoon aan onze pluizige vrienden. Dit keer sommen we een aantal leuke weetjes op. Leuk voor jezelf om te weten of om je vrienden en familie mee om de oren te slaan.

10 grappige weetjes over katten

Katten zijn mysterieuze wezen en juist dat maakt ze zo aantrekkelijk. Je weet nooit écht hoe je huisdier over je denkt natuurlijk, maar katten hebben een behoorlijk sterke eigen wil. Toch ontdekten ze al in het oude Egypte hoe nuttig én leuk het is om je als mens met ze te omringen. Redenen genoeg om eens wat leuke weetjes op te duiken!

1. Katten zweten onder hun poten

Ja, katten hebben oksels. Ze hebben ook zweetklieren, maar die zitten daar dus niet. Zweten doen ze met hun pootjes. Die schattige kussentjes bevatten zweetkliertjes, daarom zie je soms op warme dagen dat je pluizige vriend een voetafdruk achterlaat. Om zichzelf af te koelen likken ze ook hun vacht. Hijgen is niet heel gebruikelijk voor katten, maar op echt hete dagen doen ze dat soms ook.