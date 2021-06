Kattenliefhebbers opgelet: op Netflix kun je nu kijken naar Poeslief - Een Ode aan de Kat

Ben je een kattenliefhebber? Dan moet je snel afstemmen op Netflix, want de nieuwe Nederlandse documentaire Poeslief: Een Ode aan de Kat is daar nu te zien. Het is een heerlijke documentaire, waarin we de kat Abatutu volgen. De bekendste kat van ons land. Met glansrollen in Dokter Tinus en series als De Wilde Stad. Abatutu gaat op zoek naar een opvolger, welke kat wil net zo beroemd worden en droomt van de spotlights? En, de niet zo guilty please van de halve wereldbevolking, Abatutu deelt zijn favoriete kattenfilmpjes. Daar krijgen we nooit genoeg van!

Wie is Abatutu? Abatutu is geen fictieve beroemdheid en bedacht als ster van de documentaire. De kater, een Europese korthaar, is Nederlands bekendste kat en verschijnt geregeld op tv. Eigenaar Sabine heeft Abatutu, geboren in 2011, al van jongs af aan getraind om aan een riempje mee te gaan naar de stad of in een mandje op de fiets. Dat heeft goed uitgepakt! Hij wordt geregeld gecast voor allerlei interessante rollen in films, tv-programma's en commercials. En zijn zus Chui doet soms ook mee. Beide katten zaten in kerstcommercial van Jumbo in 2019. Om je geheugen even op te frissen:

De leukste kattenfilmpjes In Poeslief zie je de leukste kattenfilmpjes, voorzien van commentaar door Abatutu. Dat is in dit geval Nicolette Kluijver. Van katten en water tot katten en honden en andere dieren. Het een grote aaneenschakeling van hilarische en ontroerende filmpjes. Precies wat je wil zien en waar je geen genoeg van krijgt. De documentaire duurt een uur en is een must see voor iedere kattenfan. Kattenfilmpjes vinden gretig aftrek online en de leukste compilaties worden miljoenen keren bekeken op YouTube. Wij delen er een aantal. Thank us later.

Het volgende filmpje is misschien een beetje zielig, maar wij blijven erom lachen:

Het schijnt dat sommige katten een afkeer hebben voor komkommers. Mijn eigen katten hebben er helemaal geen mening over, maar de katten in dit filmpje duidelijk wel:

Veel katten vinden een laserlampje fantastisch en het is ideaal voor luie mensen, want je hoeft zelf niet eens in actie te komen:

We sluiten dit artikel af met een compilatie van grappige kattenfilmpjes: