​Selfie-day: 10 tips voor de beste selfies

Het is vandaag Selfie-day in de Verenigde Staten en we vieren dat in Nederland gewoon lekker mee. Het is mooi weer, ongeveer iedereen heeft wel een smartphone, dus waarom niet? Vroeger was een selfie nog een foto die werd gezien als een beetje ijdel, een beetje overdreven, maar tegenwoordig hoef je je niet te schamen als je even een goede selfie maakt bij een toeristische trekpleister, of gewoon bij de spiegel van de wc in de club. Met deze 10 tips maak jij de beste selfies.



1. Maak een groepfi

Veel telefoons, waaronder iPhone, maken het mogelijk om niet alleen jezelf in beeld te hebben, maar een soort groothoekeffect toe te passen. Hierdoor staat er meer van de achtergrond op de foto, en kun je bijvoorbeeld betere groepsselfies maken. Zo heb je geen selfiestick nodig, want eerlijk is eerlijk, die zijn nog steeds wél een beetje frowned upon.