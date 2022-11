Tips om betere smartphonefoto's te maken in de avond

Smartphones worden steeds beter in fotografie bij weinig licht. Toch blijft het in veel gevallen een uitdaging om foto's te maken als het donker is. Met deze eenvoudige tips gaat dat hopelijk beter.

Gebruik een statief Je merkt het vaak al als je de nachtmodus gebruikt van je smartphone: hij maakt een foto maar blijft nog lang laden. Daarbij is het de bedoeling dat je je telefoon zo stabiel mogelijk houdt. Hoe goed je ook je best doet, over het algemeen is het heel moeilijk om je hand echt stil te houden. Waarom moeilijk doen? Gebruik een statief en je hebt die zorg niet. Bovendien kun je zo ook gebruikmaken van een heel lange sluitertijd, waarmee je vaak veel meer detail op de foto krijgt. De sluitertijd is 's avonds vaak langer omdat er dan meer licht in de lens kan vallen.

Zoek een silhouette Het mooie aan nachtfotografie is dat je eigenlijk juist moet zoeken naar licht. In dit geval licht dat van achteren komt, zodat je een silhouetvorm krijgt van het onderwerp dat je probeert te fotograferen. Het mooie is dat dit er vaak meteen vlijmscherp uitziet en je hiermee heel gave vormen kunt creëren. Zeker als het onderwerp van je foto een beetje wil meewerken.



Maak je lens schoon Eigenlijk hoor je dit altijd te doen voordat je een foto maakt, maar het heeft het meeste effect bij avondfotografie. Je merkt het meteen als je lens viezig is: flares. Soms kan dat een tof effect geven aan je foto, maar meestal is het niet gewenst. De simpele oplossing is vaak om gewoon je lens schoon te maken. Dan lijken de koplampen van auto's en het licht van lantaarnpalen een stuk rustiger.

Gebruik apps voor lange sluitertijd Bij veel telefoons kun je niet zelf kiezen voor een korte of lange sluitertijd, terwijl dit wel degelijk van belang is. Gelukkig zijn er apps van derden die daarbij kunnen helpen. Zoek ze op en gebruik ze, want de basis van nachtfotografie is dubbel en dwars de sluitertijd. Die zorgt dat er meer licht bij je fotos komt en dat is vaak wat zorgt voor goede foto's als het schemert of zelfs bijna helemaal pikkedonker is.

Raak je scherm aan Dit werkt overdag ook, maar de kans is groot dat je het verschil in de avond pas echt goed kunt zien. Tik je op je onderwerp, dan wordt dit lichter, maar tik je juist meer in t donker, dan krijg je vaak een wat duisterdere, meer 'moody' foto. Raak dus zeker niet altijd alleen je onderwerp aan om daarop te focussen, want de nacht kan je nog verrassen.