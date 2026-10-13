Het lijkt er op dat een van de meest gewilde features eindelijk naar WhatsApp komt. Het zou namelijk mogelijk worden om berichten in te plannen, zodat ze op een door jou bepaald moment pas verstuurd worden.

Berichten inplannen is een optie die al wel in diverse andere chatapps zit. Denk bijvoorbeeld aan Telegram en Slack. Op WhatsApp is dit nog altijd niet mogelijk, al wordt er al wel lang gesproken over de mogelijke komst van de optie . En nu lijkt er dan eindelijk schot in de zaak te zitten.

Niet dat WhatsApp – of moederbedrijf Meta – zelf hierover iets naar buiten hebben gecommuniceerd. WABetaInfo , waar men altijd de nieuwste bètaversies van de chatapp in de gaten houdt, heeft echter iets interessants gevonden de nieuwste Android-bèta van WhatsApp.

Wat blijkt? In bètaversie 2.26.40.7 op Android zit voor sommige gebruikers de optie om WhatsApp-berichten in te plannen. Dit zou in eerste instantie nog voor een kleine groep testers zijn, maar na verloop van tijd voor alle WhatsApp-gebruikers beschikbaar moeten komen.

Zo gaat het inplannen van een WhatsApp-bericht werken

Het zou vrij simpel werken: tik een berichtje – zowel naar één enkele persoon als in een groepschat – en houd de verzendknop langer ingedrukt in plaats van er even op te tikken. Je zou vervolgens de optie krijgen om het bericht in te plannen, zodat je zelf kiest op welke datum en welke tijd het bericht verstuurd wordt.

Vervolgens hoef je niets meer te doen. WhatsApp zal het bericht op de door jouw gekozen datum en tijd versturen. Dit zou zelfs werken als je smartphone op dat moment offline is, aangezien het bericht op moment van inplannen al op de servers komt te staan.

Wel zou er een aparte sectie binnen de app komen waarin je al je ingeplande berichten kunt managen. Wel zo handig als je er eentje wil annuleren bijvoorbeeld.

WEBetaInfo meldt dat dit werkt voor tekstberichten, foto’s, video’s en linkjes. Daarbij zou er ook end-to-end versleuteling aanwezig zijn, net zoals bij berichten die je meteen stuurt.

Limieten aan het inplannen

Er zouden wel wat limieten aan de optie zitten. Zo zou je een bericht minimaal tien minuten voordat je hem verstuurd wil hebben kunnen inplannen – niet dus een paar minuten daarvoor. Daarbij zou je berichten maximaal twee weken van te voren in kunnen plannen – een maand later is bijvoorbeeld niet mogelijk. Tot slot worden ingeplande berichten voor groepschats alleen naar de mensen verstuurd die op moment van inplannen in de groep zaten, en dus niet leden die daarna zijn toegevoegd.

Wachten op officiële release

Het klinkt in ieder geval allemaal heel simpel en gebruiksvriendelijk. WhatsApp-gebruikers zullen vooral blij zijn dat de functie er nu echt aan lijkt te komen, al is dat nog wel met een slag om de arm. Aangezien het nog maar om een bètarelease op Android gaat, is niet duidelijk wanneer iedereen er gebruik van kan maken. Maar dat het überhaupt in bètavorm wordt uitgerold, is in ieder geval een goed teken!