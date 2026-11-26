Het is eindelijk mogelijk om in WhatsApp berichten te plannen. Dat betekent dat je tekst, foto en video niet meteen hoeft te sturen, maar dat het even kan wachten tot een beter moment. Het geldt helaas niet voor spraakberichten, maar de meeste berichten zijn nog altijd gewoon tekst. Maar, waar ga jij het inplannen van WhatsApp-berichten straks voor gebruiken? Wij weten wel een aantal situaties waarin dat heel erg handig is.

Berichten inplannen op WhatsApp

Waar andere messenger-apps al langer de functie bieden om berichten in te plannen, daar komt WhatsApp er nu mee. In de komende weken rolt het uit naar iedereen die de stabiele versie van WhatsApp gebruikt. Je hoeft alleen lang op de verzendknop te drukken en je kunt een moment in de komende twee weken kiezen om het berichtje te versturen.

Nachtrust van de ontvanger

Sommige mensen komen er op de meest onheuse tijden aan toe om hun WhatsApp-berichten te lezen en soms is het dan wat gemeen om meteen te reageren, want niet iedereen heeft zijn smartphone bij het slapengaan op de bedtijdmodus staan. Het is dus handig om, als je toch weet dat iemand gaat slapen, een bericht te plannen voor de volgende dag, zodat je niemand stuurt.

Verjaardagen

Je kunt niet het hele jaar door vast verjaardagsberichtjes plannen, want je kunt maar 2 weken vooruitplannen. Maar je weet hoe dat gaat met verjaardagen: je denkt er altijd op het verkeerde moment aan, maar nu kun je op dat moment dus bedenken dat je vast een berichtje klaarzet voor als het wel die feestelijke dag is.

Je collega's sparen

Het kunnen plannen van WhatsApp-berichten kan een enorm positieve uitwerking hebben op de werk-privébalans. Jij mag dan misschien wel aan het werk zijn op woensdag: je collega die dat niet is hoeft niet te worden lastiggevallen met je antwoord. Jij hoeft het op jouw beurt niet te onthouden, want je typt gewoon het bericht en zet het klaar voor 09:00 uur de volgende dag.

Een knoop in je zakdoek

De 'jij'-chat is erg populair op smartphones, omdat veel mensen het gebruiken als een soort notiitieboekje. Je kunt hiermee ook een geheugensteuntje maken voor jezelf dat op een later moment binnenkomt, zodat je weer weet wat je ook alweer moest doen.

Lange vluchten

De geplande berichten worden ook verstuurd als je telefoon uitvalt, uit staat of als je bijvoorbeeld in de vliegtuigstand van je telefoon gebruikmaakt. Stel dat je weet dat je straks offline bent maar je wil iemand toch graag op een bepaald tijdstip een bericht sturen, dan kun je dus een berichtje inplannen. Wel moet je er dan ook rekening mee houden dat je antwoord kunt verwachten en dat dus niet snel kunt voorzien.

Kliko-herinnering

Het inplannen van berichten kan handig zijn voor jezelf, maar je kunt het ook in de familie-app of die van je huisgenoten gebruiken om aan het begin van de week even een herinnering erin te zetten dat donderdag de Kliko voor moet worden gezet. Of misschien wil je je man graag helpen herinneren dat hij deze zaterdag rij-ouder is voor de hockeywedstrijd van de kinderen: je kunt beter te vaak worden herinnerd dan het vergeten, toch?