De lancering is opvallend, want Meta liep de afgelopen tijd achter op bedrijven als OpenAI, Google en Anthropic. Terwijl ChatGPT, Gemini en Claude steeds slimmer werden, bleef Meta zoeken naar een manier om aansluiting te vinden bij de absolute top. Daar lijkt nu verandering in te komen.

Van chatbot naar digitale assistent

Waar de meeste mensen kunstmatige intelligentie nog vooral gebruiken om teksten te schrijven, informatie op te zoeken of afbeeldingen te maken, richt Meta zich met Muse Wonder op iets anders. Het bedrijf wil AI ontwikkelen die daadwerkelijk werk uit handen neemt.

Denk bijvoorbeeld aan het uitzoeken van een ingewikkelde verzekeringsclaim, het analyseren van een huurcontract of het bouwen van een complete applicatie. Muse Wonder moet daarbij niet alleen begrijpen wat je vraagt, maar ook zelf kunnen bepalen welke stappen nodig zijn om tot een resultaat te komen.

Dat klinkt misschien bekend. Ook OpenAI en Google werken aan AI-agenten die steeds zelfstandiger kunnen opereren. Het verschil zit volgens Meta vooral in de manier waarop Muse Wonder informatie onthoudt en met problemen omgaat.

Muse Wonder onthoudt wat belangrijk voor je is

Een van de belangrijkste vernieuwingen is Active Memory. Daarmee kan Muse Wonder relevante informatie uit eerdere gesprekken bewaren en opnieuw gebruiken wanneer dat nodig is.

Stel dat je een vakantie aan het plannen bent. Je hebt eerder verteld dat je met twee kinderen reist, liever met de auto gaat en niet van overvolle vakantieparken houdt. In plaats van al die voorkeuren telkens opnieuw te moeten uitleggen, kan de AI die informatie meenemen bij het zoeken naar een geschikte bestemming.

Het idee is dat een AI-assistent je steeds beter leert kennen en daardoor ook nuttiger wordt. Een ontwikkeling die overigens niet uniek is voor Meta, want ook andere AI-diensten beschikken inmiddels over geheugenfuncties.

Minstens zo interessant is Active Focus. Die technologie moet voorkomen dat Muse Wonder bij de eerste tegenslag vastloopt. Wanneer een bepaalde aanpak niet werkt, probeert het model een andere oplossing. Het kan fouten herstellen, aanvullende informatie opvragen en doorgaan totdat een opdracht is afgerond.

Bij belangrijke handelingen moet de AI wel eerst toestemming vragen.

Meta doet weer mee met de grote jongens

De nieuwe modellen zijn ontwikkeld door Meta Superintelligence Labs, de AI-divisie onder leiding van Alexandr Wang. Meta heeft de afgelopen veertien maanden zijn AI-ontwikkeling ingrijpend vernieuwd en fors geïnvesteerd in rekenkracht en talent.

Die inspanningen lijken resultaat op te leveren. Uit onafhankelijke tests van Artificial Analysis blijkt dat Muse Wonder Full zich inmiddels tussen de krachtigste AI-modellen ter wereld bevindt. Het model scoort bijzonder goed bij complexe opdrachten, programmeren en taken waarbij meerdere stappen nodig zijn. Dat betekent overigens niet dat Meta plotseling overal de beste is. Op sommige kennistests blijven concurrerende modellen sterker en ook de kosten voor het uitvoeren van opdrachten zijn niet altijd lager.

Toch is het verschil met eerdere Meta-modellen aanzienlijk. Waar het bedrijf lange tijd vooral bekendstond om zijn Llama-modellen, heeft het nu een AI ontwikkeld die zich daadwerkelijk kan meten met de sterkste systemen van OpenAI, Anthropic en Google.

Maar hoe zit het met je privacy?

Er zit natuurlijk ook een andere kant aan het verhaal. Een AI-assistent die steeds meer voor je regelt, heeft mogelijk toegang nodig tot persoonlijke gegevens. Denk aan e-mails, agenda's, documenten en financiële informatie. En juist bij Meta ligt dat gevoelig. Het bedrijf beschikt via zijn sociale platforms al over een enorme hoeveelheid gebruikersgegevens. De gedachte dat een toekomstige AI-assistent daar nog meer persoonlijke informatie aan toevoegt, zal niet iedereen geruststellen.

Meta benadrukt dat Muse Wonder is getraind om zorgvuldig met privégegevens om te gaan en geen gevoelige informatie zonder toestemming te delen. Ook moet het model beter bestand zijn tegen kwaadaardige instructies en misbruik. Maar hoe goed die bescherming in de praktijk werkt, moet nog blijken. Een uitgebreider veiligheidsrapport is aangekondigd, maar was bij de introductie nog niet beschikbaar. Bovendien betekent de lancering niet automatisch dat Muse Wonder toegang krijgt tot je WhatsApp-gesprekken of Instagram-berichten. Welke gegevens toekomstige toepassingen precies mogen gebruiken, blijft een belangrijke vraag.

Wanneer kun je Muse Wonder gebruiken?

Voorlopig is Muse Wonder vooral interessant voor ontwikkelaars. Het standaardmodel is beschikbaar via de Meta Model API en Muse Code, de programmeeromgeving van Meta. De krachtigere versie, Muse Wonder Full, is momenteel uitsluitend toegankelijk voor abonnees van Muse Code. Meta heeft dus niet gekozen voor een brede, gratis introductie van zijn nieuwste technologie.

Dat is ook om een andere reden opvallend. Met Llama profileerde Meta zich jarenlang als voorstander van relatief open AI-modellen. De nieuwe Wonder-modellen zijn daarentegen gesloten en niet vrij te downloaden. Uiteindelijk moet Muse Wonder ook onderdeel worden van Muse, de persoonlijke AI-assistent van Meta. Betalende gebruikers krijgen daarbij als eerste toegang tot de nieuwe mogelijkheden. Wanneer alle functies breder beschikbaar komen, is nog niet bekend.

De strijd om de beste AI is nog lang niet voorbij

Met Muse Wonder laat Meta zien dat het nog altijd een belangrijke rol wil spelen in de toekomst van kunstmatige intelligentie. En misschien is de belangrijkste ontwikkeling niet eens dat de nieuwe modellen slimmer zijn geworden, maar vooral wat ze met die intelligentie kunnen doen.

De volgende generatie AI draait steeds minder om het geven van het beste antwoord en steeds meer om het daadwerkelijk uitvoeren van opdrachten. Of Muse Wonder uiteindelijk beter wordt dan ChatGPT, Claude of Gemini, valt nog te bezien. Maar één ding is duidelijk: Meta heeft zich teruggevochten in de AI-top en de concurrentie heeft er een geduchte uitdager bij.