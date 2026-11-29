Een opvallend gegeven: bijna driekwart van de Nederlandse huishoudens met zonnepanelen weet nog niet wat de teruglevering van een overschot aan stroom vanaf komend jaar oplevert, zo meldt Solar Magazine . Het kan leiden tot een vervelende financiële verrassing komend jaar. Daar waar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) huishoudens juist al enige tijd oproept om hun energiecontract te controleren ter voorbereiding op de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari. Ook nu al zien huishoudens met zonnepanelen het rendement ervan afnemen. Zij betalen sinds enige tijd terugleverkosten bij veel energieleveranciers, wat het salderen van stroom minder aantrekkelijk maakt.

Juist nu het rendement van zonnestroom daalt, kan de investering in een thuisbatterij interessant zijn. Het helpt de zelfconsumptie van je huishouden te verhogen, waardoor er minder stroom aan het net geleverd wordt. Dat is niet alleen financieel aantrekkelijk met de aflopende salderingsregeling en terugleverkosten, maar tegelijkertijd een hele duurzame keuze. Je draagt namelijk direct bij aan het tegengaan van netcongestie. Iets wat een steeds groter risico vormt voor de stabiliteit van het stroomnet.

Afschaffing van de salderingsregeling per 1 januari

Vanaf 1 januari is het niet meer mogelijk om de stroom die je aan het stroomnet levert weg te strepen tegen de energie die wordt afgenomen. In plaats daarvan krijg je een vergoeding van de energieleverancier, die de helft van het betaalde leveringstarief bedraagt. Die vergoeding loopt tot en met 2029. Daarna is het aan de energieleveranciers om te bepalen welke vergoeding zij consumenten bieden. Dit kan betekenen dat de vergoeding vanaf 2030 nog verder daalt.

Doordat de vergoeding vanaf komend jaar veel lager is dan nu het geval is, loont het om een zo groot mogelijk deel van de opgewekte zonnestroom zelf te verbruiken. Zo beperk je de financiële impact van de afschaffing van de salderingsregeling. In de praktijk blijkt het verhogen van de zelfconsumptie echter lastig te zijn. Gemiddeld verbruiken huishoudens slechts dertig procent van de opgewekte stroom zelf. De overige zeventig procent leveren zij terug aan het net.

Verandering in het verbruikspatroon

Een van de manieren om je zelfconsumptie te verhogen, is een verandering in het verbruikspatroon van je huishouden. In plaats van de vaatwasser en wasmachine ‘s nachts in te schakelen, iets wat veel mensen van oudsher vaak geleerd hebben, schakel je deze overdag in. Kijk daarnaast eens kritisch naar het moment waarop je jouw elektrische auto oplaadt. Doe dat niet langer aan het eind van de middag, maar juist rond het middaguur op een volgende thuiswerkdag. Zo laad je de auto op met zonnestroom van je PV-installatie in plaats van met relatief dure stroom van het net.

Netcongestie tegengaan met verhoogde zelfconsumptie

Door je zelfconsumptie te verhogen draag je bij aan een stabiel stroomnet. Dat zit zo: zodra het aanbod aan stroom veel groter is dan de vraag ernaar, ontstaat er een file op het net. Dit principe noemt men netcongestie. Het tegenovergestelde kan ook gelden, waarbij de vraag naar energie groter is dan het aanbod. In beide situaties ontstaat er een onbalans, die in het ergste geval leidt tot een lokale stroomstoring.

Verbruik je de opgewekte zonnestroom direct zelf, dan voorkom je dat je het aanbod aan stroom op de markt als huishouden verhoogt op piekmomenten. Een thuisbatterij stelt je in staat om een overschot aan zonnestroom op te slaan voor een moment later op de dag. Door deze stroom te gebruiken op piekmomenten in de vraag naar energie, draag je ook op die momenten bij aan een stabiel stroomnet. Niet voor niets wordt ook op grotere schaal geïnvesteerd in grote batterijsystemen

Verschillende toepassingen van thuisbatterijen

Een van de toepassingen van een thuisbatterij is de opslag van een overschot aan zonnestroom. Dit betekent echter niet dat een thuisbatterij uitsluitend interessant is voor huishoudens met zonnepanelen. Integendeel, ook zonder PV-installatie kan een thuisaccu tegenwoordig rendabel zijn. Kijk bijvoorbeeld eens naar de combinatie van een thuisbatterij met een dynamisch energiecontract. Thuisbatterij.nl heeft deze en andere verdienmodellen voor je uitgewerkt. Beoordeel zelf eens welke van deze toepassingen bij jouw huishouden past.

Inspelen op dynamische energieprijzen

Een groot aantal energieleveranciers biedt tegenwoordig dynamische contracten aan. Bij deze contracten varieert de prijs per kWh aan stroom ieder kwartier. De prijzen zijn een dag eerder al bekend. De combinatie maakt het mogelijk om het gedrag van een thuisbatterij af te stemmen op de dynamiek in de energieprijzen. Bij een lage stroomprijs laadt de batterij op; een hoog tarief is een reden om te ontladen. Het verschil in de stroomprijs op beide momenten is de besparing die deze toepassing oplevert. Zo is een thuisbatterij ook zonder zonnepanelen rendabel.

Geoptimaliseerde laden en ontladen

Kies je voor de combinatie van een thuisbatterij met zonnepanelen en een dynamisch contract? In dat geval kun je deze AI-gedreven laten laden en ontladen. Het systeem voorspelt hoeveel kWh de PV-installatie opwekt, op basis van onder meer de weersvoorspelling. Ook kijkt het systeem naar de stroomprijzen op de markt. In combinatie met het verwachte verbruik van je huishouden, gebaseerd op je reguliere verbruikspatroon, zoekt de thuisbatterij naar de beste momenten om de accu verder op te laden en te ontladen. Is de verwachte opbrengst van je PV-systeem lager dan normaal? In dat geval zal het systeem geautomatiseerd extra stroom van het net afnemen bij een laag tarief.

Zelfconsumptie maximaliseren om te besparen

Het belang van een maximale zelfconsumptie is eerder al genoemd. Naast een verandering in je verbruikspatroon, draagt ook een thuisbatterij hieraan bij. Waar je zonder thuisbatterij slechts dertig procent zelf verbruikt, is dat bij de toepassing van een thuisaccu al snel zestig à zeventig procent. Interessant is het om hierbij te streven naar een nul-op-de-meter woning, vaak ook NOM-woning genoemd. Je verbruikt in dit geval net zoveel energie als je zonnepanelen opwekken, waardoor je geen stroom van het net hoeft af te nemen.

Van plug-and-play tot vaste installaties

Heeft een thuisbatterij ook jouw interesse gewekt? Tegenwoordig is het aanbod aan thuisaccu’s zeer groot. Je hebt hierbij in beginsel keuze uit twee varianten: de vaste installatie en een plug-and-play batterij. Het voornaamste voordeel van die laatste productcategorie is de mogelijkheid om deze zonder hulp van een elektricien aan te sluiten. Je steekt simpelweg de stekker van de batterij in het stopcontact, zoals je ook een wasmachine of oven zelf aan kunt sluiten. Bij vaste systemen heb je de hulp van een installateur nodig, waarmee de kosten hoger uitvallen.

Kijk naar het ontwerp van een thuisaccu

Een ander belangrijk aspect is het ontwerp van het systeem. Verschillende plug-and-play batterijen zijn modulair ontworpen. Zo kun je de capaciteit van de accu mee laten groeien met het verbruikspatroon van je huishouden. Dat patroon verandert sterk, als je op termijn een elektrische auto of bijvoorbeeld een warmtepomp zou kopen. Ook een uitbreiding van je PV-installatie heeft invloed op de ideale capaciteit van je thuisbatterij. Bij een modulair systeem kun je op een later moment een element toevoegen aan het geheel.

Geschikte locatie van een thuisbatterij

Om de thuisbatterij veilig te kunnen gebruiken is het belangrijk om deze op een droge, goed geventileerde plek in huis te plaatsen. Kies altijd voor een plek buiten de vluchtroutes door je woning. Denk aan de zolder, een schuur, enzovoorts. Bij sommige modellen thuisbatterijen kan het systeem ook buitenshuis aangesloten worden. Let in dit geval goed op de IP-klasse van het systeem en houd de batterij buiten direct zonlicht. Dit kan de werking van de batterij negatief beïnvloeden.

Let op: kies altijd voor een thuisbatterij met LiFePO4-cellen. Dit is momenteel de meest brandveilige optie als het gaat om gangbare opties voor thuisbatterijen. Dat zit in de hoge thermische stabiliteit van deze cellen, de lagere energiedichtheid en het ontbreken van kobalt. Dat laatste draagt niet alleen bij aan de brandveiligheid ervan, maar ook aan de duurzaamheid van de accucellen.

Een BMS, een Batterij Management Systeem, helpt het risico op brand verder te kleinen door het systeem automatisch uit te schakelen bij een kortsluiting, overladen of bijvoorbeeld diepontladen.

Op zoek naar de ideale capaciteit

Voor het bepalen van de ideale capaciteit voor jouw huishouden zijn er verschillende factoren om mee te nemen. Kijk bijvoorbeeld niet alleen naar het verbruik op jaarbasis, maar ook naar de opbrengst van je zonnepanelen. Of denk aan het vermogen dat je PV-installatie levert op piekmomenten. Het laadvermogen van de batterij moet groot genoeg zijn om alle zonnestroom op te kunnen slaan. Het is om deze reden ook belangrijk om een plug-and-play thuisbatterij op een eigen groep in de meterkast aan te sluiten. Zou je een groep gebruiken die ook door andere apparaten gebruikt wordt, dan is het vermogen maximaal 800 Watt.

Noodstroomfunctie van een thuisbatterij

Wil je voorbereid zijn op een noodsituatie? In dat geval is het interessant om bewust te kiezen voor een thuisbatterij met noodstroomvoorziening. Bij een plug-and-play thuisbatterij betekent dit vaak dat het systeem is uitgevoerd met een AC-poort, waarop je elektrische apparaten aansluit. Kies je voor een vast systeem, dan kun je daar soms een volledige groep uit de meterkast op aansluiten. Niet iedere thuisbatterij beschikt over deze functie.

P1- of CT-meter bij de installatie

Bepalend voor de installatie van het systeem is de meter in de meterkast. De meeste slimme meters zijn te combineren met een P1-meter, die de inkomende en uitgaande energiestroom registreert. Bij een ouder model meter kan een CT-meter noodzakelijk zijn om de thuisbatterij goed te laten functioneren.