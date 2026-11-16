Van 16 november tot en met 6 december 2026 houdt AlphaESS een Black Friday-actie voor de VitaPower 3600 AC. Dat is de modulaire plug-in thuisbatterij die we eerder al uitgebreid bespraken . De hoofdunit van 4 kWh kost tijdens de actie € 1.199, de populaire 8 kWh-uitvoering € 1.998. Koop je een hoofdunit of een set met hoofdunit, dan krijg je er een AlphaESS P1 Dongle en een op maat gemaakte AlphaESS-powerbank gratis bij.

Het is de laatste Black Friday vóór het einde van de salderingsregeling . Vanaf 1 januari 2027 kun je teruggeleverde zonnestroom niet meer wegstrepen tegen stroom die je later afneemt. Veel huishoudens met zonnepanelen kijken daarom opnieuw hoe ze meer van hun eigen stroom direct kunnen gebruiken of voor later kunnen bewaren. Een thuisbatterij hoort bij die afweging. Wanneer je koopt en hoeveel opslag je kiest, hangt af van je eigen situatie.

Het is ook de eerste Black Friday sinds de eerste VitaPower 3600 AC-systemen in Nederland zijn geleverd. Deze modulaire plug-in thuisbatterij combineert opslag, een omvormer en energiesturing in één systeem en bewaart overtollige zonnestroom voor later. Je kiest uit 4, 8, 12 of 16 kWh per toren. De eerste gebruikers delen inmiddels hun ervaringen met de installatie.

Dit zijn de Black Friday-prijzen per uitvoering

De instapversie van 4 kWh bestaat uit alleen de VitaPower 3600 AC en kost € 1.199. Voor 8 kWh krijg je de hoofdunit met één VitaMate 4000-uitbreidingsmodule voor € 1.998. De 12 kWh-set met twee VitaMate 4000-modules kost € 2.797, en de 16 kWh-set met drie modules € 3.596. Wil je later uitbreiden, dan bestel je een losse VitaMate 4000 voor € 799.

Bij aankoop van een hoofdunit of een set met hoofdunit krijg je de P1 Dongle en de op maat gemaakte AlphaESS-powerbank cadeau. De P1 leest via een compatibele slimme meter hoeveel stroom je woning afneemt of teruglevert. Zo kan VitaPower reageren op overtollige zonnestroom of op het stroomverbruik in huis. AlphaESS ondersteunt daarnaast gebruikers die hun ervaringen willen delen met andere huishoudens. De mogelijkheden en deelnamevoorwaarden staan op de actiepagina.

De voorverkoop van VitaPower eindigde op 29 oktober 2026, en de eerste systemen staan inmiddels bij gebruikers thuis. Ook de markt is in beweging. Sinds vaststaat dat de salderingsregeling stopt, is het aantal thuisbatterijen dat maandelijks bij de netbeheerders wordt aangemeld duidelijk gegroeid, en in 2026 ligt het tempo aanzienlijk hoger dan een jaar eerder. Nu 1 januari 2027 dichterbij komt, merk je dat ook aan volle installatieagenda’s en aan de beschikbaarheid van populaire uitvoeringen.

Welke capaciteit past bij jouw huishouden?

Een batterij bewaart een deel van je overschot voor de avond en de nacht. Hoeveel opslag je daarvoor nodig hebt, hangt af van de momenten waarop je stroom overhoudt en de momenten waarop je weer stroom uit het net haalt. Begin daarom bij je eigen stroomgebruik. Kijk in je energie -app of in je slimme-metergegevens hoeveel je overdag teruglevert en hoeveel je ‘s avonds en ‘s nachts afneemt. Vergelijk meerdere dagen, met zowel zonnig als bewolkt weer, voordat je een capaciteit kiest.

Een eerste gebruiker schrijft op een reviewsite: “Wat een service! Geweldige service en kwaliteit. Zeer gebruiksvriendelijk en wat een prijskwaliteitverhouding. Ik zou wel adviseren om de batterij op een eigen groep te zetten voor max vermogen. Is ook zeer stil en wordt haast niet warm. 8 kWh is voor mij perfect […]”

Volgens AlphaESS is 8 kWh sinds de introductie de meest gekozen VitaPower-uitvoering. Die bestaat uit één hoofdunit en één uitbreidingsmodule en is een goed vertrekpunt om te vergelijken. In rijtjeshuizen en hoekwoningen met zonnepanelen kan het overschot van overdag meestal ‘s avonds worden gebruikt, en 8 kWh bewaart daar een groot deel van. Huishoudens met meer dan tien zonnepanelen kiezen meestal direct voor 8 kWh of meer. Heb je minder opslag nodig, dan kun je met 4 kWh beginnen.

Na de installatie helpen de laadstatus en de energiestromen in de app Energy Life je bij een volgende keuze. Bekijk ze samen met je gekozen modus en de ingestelde noodstroomreserve. Is de batterij vroeg vol, lever je daarna nog zonnestroom terug en is hij ‘s avonds al leeg terwijl je weer stroom afneemt? Dan is extra capaciteit het overwegen waard. Zit er de volgende ochtend regelmatig nog veel bruikbare lading in, dan levert extra opslag voor dat gebruikspatroon weinig op. En heb je nog lading over maar neem je tijdens een verbruikspiek toch stroom af, controleer dan eerst de vermogensgrens en de bedrijfsmodus.

Neem je later een warmtepomp, elektrische auto of inductiekookplaat, dan kun je VitaMate 4000-modules toevoegen tot 16 kWh per toren. Voor grotere opstellingen kunnen meerdere torens via een draadloze cloudkoppeling samenwerken, en in een driefasige woning kan op elke fase een toren staan. Je kunt dus zowel binnen één toren uitbreiden als met meerdere torens, afhankelijk van je woninginstallatie.

800 watt uit het stopcontact, of 3.680 watt met een vaste aansluiting

Capaciteit in kWh bepaalt hoeveel energie je opslaat. Vermogen in watt bepaalt hoe snel je laadt of ontlaadt. VitaPower staat standaard ingesteld op 800 W en sluit je met de meegeleverde kabel van 3 meter aan op een geschikt geaard stopcontact. Voor veel huishoudens dekt 800 W al een groot deel van de dagelijkse behoefte aan eigen stroom. Een rekenvoorbeeld: gebruikt je woning 1.500 W en levert de batterij op dat moment 800 W, dan komt de overige 700 W uit het net als er geen andere opwek is. Die vermogensgrens blijft ook gelden als je meer opslag hebt.

Om het volledige bidirectionele AC-vermogen van 3.680 W te gebruiken, moet je aan drie voorwaarden voldoen. Je hebt minimaal 8 kWh opslag nodig. Daarnaast maakt een bevoegde elektricien een vaste aansluiting op een eigen groep, nadat hij je meterkast, bedrading, aardlekbeveiliging en groepsindeling heeft beoordeeld. Tot slot vraag je na de installatie de vermogensverhoging aan in Energy Life. Die softwarematige ontgrendeling is gratis. Ga je van 8 naar 16 kWh, dan verdubbelt de opslag, maar het maximale vermogen per toren blijft 3.680 W. Zo kun je bepalen of je vooral langer stroom nodig hebt of meer gelijktijdig verbruik wilt opvangen.

AlphaESS VitaPower 3600 AC 16kWh

Slimme sturing, noodstroom en koppeling met het net

In de modus Self-Consumption laadt de batterij als je stroom overhoudt en ontlaadt ze zodra je woning stroom uit het net vraagt. Met een passend dynamisch energiecontract kun je ook laden wanneer de prijs gunstig is. AI Mode, nog in bèta, maakt een plan op basis van stroomprijzen, weersverwachtingen en je gebruikspatroon. Dat plan wordt in de loop van de dag bijgewerkt, en de ingestelde noodstroomreserve blijft daarbij gewaarborgd.

Voor stroomuitval heeft VitaPower een back-upuitgang. Daarop sluit je vooraf de apparaten aan die je bij een storing wilt blijven gebruiken, zoals een router of een koelkast met een passend aanloopvermogen. Met de reserve-instelling in de app houd je daarvoor lading vrij. De back-upuitgang voedt alleen de apparaten die er rechtstreeks op zijn aangesloten.

VitaPower kan ook gekoppeld worden aan compatibele partners voor VPP en netcongestiesturing. Een VPP, of virtuele energiecentrale, bundelt veel kleine batterijen, bijvoorbeeld om het elektriciteitsnet in balans te helpen houden. Bij netcongestiesturing worden batterijen op bepaalde momenten ingezet om het lokale net te ontlasten. Frank Energie biedt zo’n programma al aan voor geïntegreerde AlphaESS-batterijen in geselecteerde gebieden.

De Black Friday-actie voor de VitaPower 3600 AC begint op 16 november 2026 om 08.00 uur en loopt tot en met 6 december 2026 om 24.00 uur, Nederlandse tijd. Je kunt instappen met 4 kWh voor € 1.199 of kiezen voor de populaire 8 kWh-uitvoering voor € 1.998, en later uitbreiden als je stroomverbruik groeit.

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Veelgestelde vragen

Hoe werkt VitaPower 3600 AC met mijn zonnepanelen en P1?

VitaPower wordt aan de wisselstroomzijde van je woning aangesloten. Je bestaande zonnepaneelomvormer kan doorgaans blijven staan. Voor de regeling gebruik je de AlphaESS P1 of een compatibele Shelly-meter. Gebruik je al een andere P1-lezer, dan kan een compatibele P1-splitter met extra voeding beide lezers aangesloten houden.

Is VitaPower 3600 AC veilig en hoeveel geluid maakt hij?

VitaPower heeft LFP-cellen en een batterijbeheersysteem dat onder meer temperatuur, spanning en stroom bewaakt. Het ventilatorloze ontwerp vermijdt ventilatorgeluid. IP65 maakt plaatsing in bijvoorbeeld een geschikte garage of schuur mogelijk. De hoofdunit en uitbreidingsmodules hebben 10 jaar garantie volgens de garantievoorwaarden.

Welke capaciteit past bij een huishouden met zonnepanelen?

Begin bij je stroomgebruik in de avond en nacht en je teruglevering overdag. Tijdens de voorverkoop was 8 kWh de populairste uitvoering in Nederland. Wil je later meer opslaan, dan kun je VitaMate 4000-modules toevoegen tot 16 kWh per toren.

Kan VitaPower direct uit de doos 3.680 W leveren?

Nee. De standaardinstelling is 800 W via een geschikt geaard stopcontact. Voor 3.680 W heb je minimaal 8 kWh opslag nodig, een vaste aansluiting op een eigen groep door een bevoegde elektricien en een vermogensverhoging via de app.

Wordt VitaPower na Black Friday nog goedkoper?

De actieprijzen gelden tot en met 6 december 2026. Daarna gelden weer de reguliere catalogusprijzen. Richting het einde van de salderingsregeling neemt het aantal aanvragen toe en lopen installatieagenda’s voller. Wachten op een lagere prijs levert in de praktijk vaak minder op dan nu kopen tegen de actieprijs.

Over AlphaESS: AlphaESS werd in 2012 opgericht en is wereldwijd een toonaangevende fabrikant en dienstverlener op het gebied van thuisbatterijen en grootschalige energieopslag. Het bedrijf biedt huishoudens en bedrijven slimme, duurzame oplossingen waarmee zij hun eigen zonnestroom zo veel mogelijk zelf kunnen gebruiken en efficiënter met energie kunnen omgaan.