Microsoft heeft een storing en voor zover wij het hebben getest lijkt het hier mee te vallen. Outlook, Teams en Copilot zouden door een probleem met servers niet goed werken. Volgens Microsoft gaat het niet om een cyberaanval, maar is er een aantal servers uitgevallen en lukt het niet goed om ze weer up and running te krijgen. Maar, ook als je zelf geen problemen ervaart, zijn er toch wat dingen om rekening mee te houden.

Microsoft-storing: pas op voor oplichters

De Microsoft-storing heeft grote invloed, omdat heel veel bedrijven nu eenmaal met Office365 werken. Vooralsnog lijkt Windows als besturingssysteem nog wel te functioneren bij iedereen, waardoor er waarschijnlijk wel wat kan worden gewerkt, maar er zijn zeker plekken waar mailen via Outlook echt even niet kan. Dat is echter ook gevaarlijk: als iemand waarmee je zaken doet ineens met een Gmail-account mailt, dan is dat gezien de storing logisch, maar het is ook een kans voor oplichters om vanuit Gmail-adressen te doen alsof ze een persoon zijn waarmee je normaliter contact hebt. Oppassen voor oplichting dus.

Denk om je meetings

Veel online meetings zijn gepland met Teams, de samenwerktool van Microsoft. Hele handig, maar vandaag misschien even wat minder. Niet iedereen kan misschien deelnemen aan de meeting, waardoor voor de zekerheid overstappen naar Google Meet of Zoom misschien beter is als je merkt dat niet iedereen die in de call aanwezig zou moeten zijn aanwezig is. Misschien kun je het beter niet van tevoren voor de zekerheid al doen, maar pas als je merkt dat niet iedereen er is: doorgaans zitten mensen zeker als ze een meeting niet inkomen ook volop in hun mail om te kijken of er een update is, dus je hebt de neuzen waarschijnlijk snel weer de goede kant op.

Internationaal samenwerken

Het is logisch, maar let op dat zeker wanneer je bijvoorbeeld met IT'ers in India werkt of collega's in de Verenigde Staten, er waarschijnlijk wel problemen zijn en die mensen misschien minder goed bereikbaar zijn. Let wel op welke regels er binnen je bedrijf bestaan over het gebruiken van alternatieven, want misschien mag het van bepaalde veiligheidspolicies helemaal niet dat bepaalde informatie via bijvoorbeeld Gmail wordt gedeeld. En als Copilot niet werkt, dan kun je misschien beter niet uitwijken naar ChatGPT en daar allemaal potentieel geheime bedrijfsinformatie inzetten. Besef dus goed dat je niet in elk bedrijf zomaar andere mogelijkheden kunt aanboren: check het eerst met de IT-afdeling.

Mochten er toch wel problemen zijn, houd er dan ook rekening mee dat alles niet vanzelf wordt opgeslagen zoals je wellicht gewend bent. Het is toch goed om je werk lokaal op te slaan, want je kunt er misschien niet vanuitgaan dat dat allemaal automatisch gebeurt, terwijl je dat wel zo gewend bent.

Ondanks dat je dus misschien niet direct zelf last hebt van de storing, is er dus een grote kans dat je toch wel degelijk hinder zal ervaren.