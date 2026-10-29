Soms zijn ze een beetje in de war, maar als de IT-systemen het blijven doen, dan kun je ervan uitgaan dat de digitale schapkaartjes er voor je zijn. Je kunt er namelijk best veel uithalen, die slimme prijskaartjes in de supermarkt. Maar ze zijn eigenlijk ook heel sneaky, want ze beïnvloeden je koopgedrag.

Digitale schapkaartjes in de supermarkt

Dynamische prijzen waren in de supermarkt heel lang niet mogelijk, want je kunt moeilijk elk uur langs alle paden gaan en dan de kaartjes vervangen. Een centraal georganiseerd schaplabelsysteem dat op afstand kan worden aangestuurd is natuurlijk een wereld van verschil. Duizenden prijzen kunnen in één keer worden aangepast. Iets dat we bijvoorbeeld bij de supermarkt misschien een gek idee vinden, maar wat bij een Bol.com of andere webwinkel standaard is.

Het is voor de consument enerzijds een voordeel: als een product bijna over de datum gaat, dan zou je via zo'n schapkaartje kunnen zorgen dat de prijs naarmate de dag vordert omlaag gaat, zodat de klant voordeliger kan kopen. Maar het heeft ook veel invloed op hoe je winkelt. Normaal heb je waarschijnlijk wel een idee van wat een doosje aardbeien of een pak koffie kost. Als die prijs echter steeds schommelt, dan vervaagt dat en accepteer je eerder een hogere prijs, simpelweg omdat je de prijs die je zelf billijk acht eigenlijk een beetje bent vergeten.

Onzekerheid over de prijs

Daarnaast zorgt het niet zeker weten wat de prijs wordt over een uur, ook dat je iets sneller meeneemt. Je wil niet nog meer betalen. Met dit idee werkt KLM bijvoorbeeld ook: je wil niet dat je vliegticket nog duurder wordt, dus dan koop je hem misschien eigenlijk wat vroeger dan je wilde, simpelweg omdat je eigenlijk niet weet waar je aan toebent.

Maar goed, uiteindelijk zeggen supermarkten dat het vooral heel duurzaam is om de prijzen te laten dalen om voedselverspelling te voorkomen, maar uiteindelijk blijkt dus dat het ook wel kan worden ingezet om bij piekdrukte of veel vraag een prijs op te drijven. Denk aan het duurder maken van boerenkool als het buiten winterweer is bijvoorbeeld. Het is alleen de vraag of het allemaal wel mag: er is een Omnibus-richtlijn die verkopers verplicht om bij kortingen te laten zien wat de laagste prijs van het product was in de afgelopen 90 dagen. Dat moet dan ook wat duidelijker worden getoond. Anders is voor retailrs zo dat ze wel heel veel vrijheid krijgen in prijsbeleid. Maar goed, als klant denk je dus al een beetje dat je geen idee hebt en leg je iets maar snel in je mandje door die dynamische schapkaartjes.