Online supermarkt Picnic verkozen tot beste webwinkel van het jaar

De beste webwinkels van Nederland zijn bekend. Op vrijdagavond 28 maart vond in Grand Hotel Huis ter Duin de 24ste editie plaats van de Shopping Awards, het jaarlijkse Awardsgala, powered by Thuiswinkel.org. De online supermarkt Picnic werd gekroond tot de ‘Beste Webwinkel van het Jaar’.

Picnic

Picnic domineerde de avond door de meeste stemmen te vergaren in de categorie ‘Supermarkten & Bezorgdiensten’. De online supermarkt kreeg bovendien de meeste stemmen van alle publieksprijswinnaars, waardoor het een jaar lang de titel ‘Beste Webwinkel van het Jaar’ mag dragen. Het is een mooie bekroning in het jaar dat Picnic zijn tiende verjaardag viert.

Joost Romeijn, voorzitter van de Stichting Shopping Awards, feliciteert Picnic en de andere winnaars. Hij benadrukt het belang van deze prijzen: “Het is een tijd waarin de internationale concurrentie alleen maar toeneemt. Met deze prijzen zetten we ondernemers uit de Nederlandse e-commerce in de schijnwerpers. Alle inzendingen laten niet alleen hun vakmanschap zien, maar benadrukken ook de innovatie en diversiteit van de sector.”

Mollie E-commerce Manager van het Jaar

Uit vele tientallen aanmeldingen viel de keuze van de jury en het publiek voor de titel ‘Mollie E-commerce Manager’ van het Jaar op Paul Wijnhoven, e-commerce manager bij OFM. Deze Award is een erkenning vanuit de branche voor de persoon die zich binnen een webwinkel weet te onderscheiden met een unieke leiderschapsstijl en innovatieve ideeën om de commerciële doelstellingen van de webshop te behalen. “Onder leiding van Paul Wijnhoven heeft OFM een indrukwekkende groei doorgemaakt, waarbij commercieel succes hand-in-hand gaat met maatschappelijk verantwoord ondernemen,” zo verklaart de vakjury.

Shopping Awards Vakprijzen

Voor vijf belangrijke thema’s werden vakprijzen uitgereikt. Het gaat om bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid, met hun b2b-strategie, als verkoper op marketplaces, met een bijzondere innovatie of als beste starter. De winnaars van deze prijzen zijn gekozen door een deskundige vakjury. De winnaars:

Amazon Marketplace Seller Award: Voomy

Voomy laat een sterke groei en resultaten zien in een competitieve markt met dunne marges. Dit kleine bedrijf onderscheidt zich door slim datagebruik, AI-innovatie, strategisch inzicht in de markt en ondernemerschap. De jury ziet veel potentieel in dit team dat met hun focus en marktkennis in elke productgroep zou kunnen slagen.

B2B Award: Zorgboodschap

Zorgboodschap wint de prijs voor hun innovatieve platform dat zorg makkelijker maakt met functies als budgetbewaking en maaltijdmodules. Het kleine team heeft in een lastige markt een winstgevend systeem opgezet dat klanten en jury enthousiast maakt. Met een goed opgezet systeem, offline hulp van kookexperts, en plannen om samen met Kruidvat ook de kinderopvang te bedienen, toont Zorgboodschap grote groeikansen in een sector met steeds minder voedingsexperts.

Sustainability Award: Dille & Kamille

Dille en Kamille wint de award voor hun aanpak van milieuvriendelijk bezorgen. Ze kiezen voor fietsbezorging in plaats van snelle levering. Hun systeem toont klanten meteen de bezorgoptie die het beste is voor het milieu, met korting als ze de groenste keuze maken. De retailer werkt met verschillende bezorgers en slimme verzendstrategieën. Als voorloper delen ze hun kennis, cijfers en software met andere winkels en helpen zo de fietsbezorging te laten groeien.

Beste Starter Award: Mother’s Earth

Mother’s Earth heeft met zijn wasstrips snel een plek veroverd in een drukke markt. De onderneming toont een indrukwekkende groei en sterke ondernemersgeest. De jury verwacht dat zij uitgroeien tot een begrip door een alledaagse bezigheid als wassen om te zetten in iets met betekenis en impact.

Innovatie Award: Yoursurprise

YourSurprise wint de PostNL Innovatie Award voor hun zelf ontwikkelde ‘EAGLE’-machine. Deze machine gebruikt speciale lasertechniek en slimme software om persoonlijke glazen te maken. Na 2,5 jaar ontwikkeling levert het systeem betere kwaliteit, minder breuk, milieuvriendelijkere verpakking, meer tevreden klanten en nieuwe zakelijke kansen in de 28 landen waar YourSurprise levert.