Er zijn nieuwe simulaties van het vroege universum gemaakt die er enorm indrukwekkend uitzien. Het gaat 2 miljard jaar terug en dat hebben we allemaal te danken aan het Lumina Project. Het idee is dat wetenschappers hiermee theorieën kunnen uitproberen over het ontstaan van de kosmos.

Lumina Project

Het Lumina Project kan laten zien hoe verschillende gassen zich bewegen: dat zie je aan warm geel-oranje tinten. Paars laat verder zien hoe donkere materie zich beweegt. Nog steeds weten we niet precies hoe het universum heeft kunnen ontstaan, maar dit is wel een mooie manier om er in ieder geval meer mee bezig te zijn en meer uit te proberen. We hebben natuurlijk de oerknal wel, maar hoe zit dat verder? En wie zegt dat die oerknal klopt? Er kunnen ook andere theorieën worden getest.

Het Lumina Project is voortgekomen uit een samenwerking tussen onderzoekers van het Center for Astrophysics, wat weer een samenwerking is tussen Harvard en het Smithsonian. Het is een heel speciaal project: de laatste simulatie was de Thesan uit 2022 die ‘maar’ 1 miljard jaar terugging. Mede dankzij de James Webb van NASA kon deze nieuwe simulator worden gemaakt op de Frontier-supercomputer op Oak Ridge National Laboratory in Tennessee. Deze computer telt maar liefst 37.000 GPU’s en het Lumina-project gebruikt er 15.000.

Hello helium

Vroeger was het universum zo heet dat alle materie geïoniseerd was: alles was geladen en toen het begon af te koelen, smolten atomen samen tot waterstof en helium. Zo konden de eerste sterren ontstaan, die weer veel ultraviolet licht uitstraalden om die ionisering van helium- en waterstofatomen weer mogelijk te maken. Al deze zaken zijn ook meegenomen in de simulatie om verder te bestuderen.

De simulatie heeft al helpen voorspellen dat er waarschijnlijk veel minder massieve sterrenstelsels waren dan James Webbs waarnemingen suggereren. Ook zien we kleine rode stipjes waarvan men denkt dat het zwartegatsterren zijn. Maar je hoeft geen wetenschapper te zijn om te genieten van deze prachtige simulaties die laten zien hoe uiteindelijk ook deze aarde waarop wij verkeren heeft kunnen ontstaan. Misschien is het prille begin nog altijd wat vaag: er zijn inmiddels heel veel dingen die knappe koppen wel bij elkaar hebben gepuzzeld.

Kijk vooral naar deze mooie simulaties, die wat ons betreft niet zouden misstaan als 'haardvuur' tijdens de kerstdagen. Wij weten wel wat onze televisie aan het doen is op die momenten...