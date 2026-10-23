De Verenigde Staten hebben niet alleen de boeiendste steden en mooiste Nationale Parken, je kunt er ook fantastische tech beurzen bezoeken. Dus hou jij van technische en technologische innovaties, omdat je thuis of op je werk druk bezig bent met digitale of informatieveiligheid? Wil jij je huis helemaal smart maken of andere zaken automatiseren of robotiseren? Lees dan vooral verder!

Welke tech beurzen bezoeken?

Een van de bekendste tech beurzen is de CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas. Hier vind je van alles voor je smart home en leer je over diverse AI toepassingen in de praktijk. Van consumentenelektronica tot technische snufjes in de automotive sector; de CES wil je niet missen. Een bezoekje aan Las Vegas zelf is echter ook geen straf. Dus neem vooral de tijd om de beurs en Vegas te ontdekken en misschien zelfs een road trip er achteraan te plakken!

Fort Lauderdale is the place to be voor alle IT-technologie fanaten. Boek je reis naar Florida én je tickets voor deze favoriete beurs op tijd, zodat je teleurstellingen voorkomt. Van cloud oplossingen tot telecom noviteiten en van bedrijfsmatige IT-ontwikkelingen tot IoT; in Florida is de ITEXPO een echte must op je bucket list.

En er één of twee weekjes vakantie aan vastplakken is ook een aanrader. Zelfs wanneer je met het gezin gaat; een dagje Walt Disney World Resort, een airboat tour maken door de Everglades, een nieuwe garderobe bij elkaar shoppen bij een van de fashion outlets, lekker luieren rond het zwembad van je hotel of aan het strand… Je snapt hem wel!

Ben jij die cyber security professional die altijd de rest voor wil zijn? Dan heb je twee opties: San Francisco of Las Vegas. Hier vinden de RSA Conference en Black Hat USA plaats. En ben je helemaal gek van robotics toepassen in je bedrijfsproducten? Dan is RoboBusiness een vaste prik op je agenda.

Hoe bereid je je voor op je techreis?

Begin met het verzamelen van de momenten van de tech beurzen en combineer reizen voor beurzen en conferenties die voor wat betreft data makkelijk aan elkaar te koppelen zijn. Als je eenmaal naar de VS bent gereisd, wil je natuurlijk ook het maximale eruit halen.

Boek je tickets voor de tech beurzen en bepaal aan de hand van je budget welke hotels of andere accommodatiemogelijkheden je wilt reserveren. Ga je alleen, met collega’s of met familie? Houd altijd rekening met je reisgezelschap en plan samen een alternatieve invulling voor de dagen dat jij jezelf helemaal op de beurs verliest. (Spreek vooral geen tijd af voor lunch of diner, want de kans is groot dat je je horloge totaal vergeet deze dag! Je komt ogen en oren tekort!)