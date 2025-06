Naar Amerika? Pas op met wat je op je telefoon hebt

Als je naar Amerika gaat, dan moet je een ESTA aanvragen waarin je aan kunt geven of je in bepaalde gevaarlijk geachte landen bent geweest, je met terroristische zaken hebt beziggehouden, enzovoort. Wat er geen deel van uitmaakt is je smartphone. Niet iedereen weet dat de regels hiervoor zijn aangescherpt en dat de douane je telefoon mag vragen en er doorheen mag gaan. Maar, wat voor ergs kun je op je telefoon hebben?

Reizen naar Amerika met je telefoon

Het is duidelijk wat er in ieder geval niet op je telefoon moet staan: illegale dingen zoals drugs bijvoorbeeld, of afbeeldingen die heel dreigend zijn voor Amerika. Maar ook dingen die onschuldig lijken kunnen problemen opleveren bij de grenscontrole. Zo is er een Noorse jongeman van 21 die een meme op zijn toestel had staan waarin JD Vance, de vicepresident van Amerika, een kaal hoofd had. Ook had hij een foto van een houten pijp die hij zelf had gemaakt op zijn telefoon staan.

Dat resulteerde niet slechts in vragen van de douane, maar ook werd hij opgesloten, naakt of bijna naakt gecheckt en mocht hij het land zelfs niet in. Dat wil je na die lange reis natuurlijk niet, dus zorg dat dit soort dingen niet op je telefoon staan als je ‘the land of the free’ wil betreden. Verder werkt het bij de Amerikaanse douane ongeveer zoals bij de Nederlandse: er zijn steekproeven en je kunt er dus uitgepikt worden. CBP kan je vragen om je apparaat te ontgrendelen en als je dat niet toestaat, dan kan op basis daarvan je toegang worden geweigerd.