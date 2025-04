Binnenlandse Amerikaanse inflatie en werkeloosheid zullen vrijwel zeker toenemen

Na ruim twee maanden in het Witte Huis doemen uit de mist de eerste contouren op van wat het tweede presidentschap van Trump de Amerikanen lijkt te brengen. En geloof het of niet, er lijkt hierbij sprake te zijn van een buitengewoon consistent beeld. Hetgeen bij menigeen de nodige verbazing zal wekken, omdat Trump in zijn handelen juist bijzonder wispelturig blijkt.

Echter, dit buitengewoon consistente beeld heeft hoofdzakelijk betrekking op de economische vooruitzichten voor Amerikanen…..en geloof mij, die zijn als gevolg hiervan niet best. Het effect van Trump zijn handelen vertaalt zich op diverse gebieden naar een gestaag oplopende binnenlandse Amerikaanse inflatie en/of werkeloosheid. Het gemiddelde prijspeil van producten en/of de werkeloosheid in de Verenigde Staten nemen hierbij dus toe. Slecht nieuws voor de gemiddelde Amerikaanse consument en werknemer.

Inflatie en werkeloosheid als communicerende vaten

Inflatie en werkeloosheid fungeren binnen de economie tot op zekere hoogte als communicerende vaten. In die zin dat een oplopende inflatie (kostenstijgingen) tot op zekere hoogte kan worden gedempt door een oplopende werkeloosheid (kostenbesparingen). In het vervolg van dit artikel spreek ik daarom hoofdzakelijk over aanvankelijke kostprijsverhogingen dan wel aanvankelijk hogere kostprijzen, omdat inflatie als gevolg van kostprijsverhogingen ook kan worden gedempt door het implementeren van ontslagrondes.

Zonder verder politiek inhoudelijk in te gaan op Trump’s rechts-conservatieve agenda – Dutchcowboys doet immers niet aan politiek – neem ik de lezer mee in de potentiële economische gevolgen van Trump’s beleid die de binnenlandse Amerikaanse inflatie en/of werkeloosheid vrijwel zeker zullen opdrijven de aankomende jaren. De economische gevolgen heb ik zo goed als voorspelbaar is naar inflatie- en/of werkeloosheid-opdrijvend effect gesorteerd.

Sommige maatregelen manifesteren zich over een grotere tijdsspanne

Sommige opgesomde maatregelen lijken zich over een substantieel langere termijn te manifesteren. Als zodanig weergegeven met in de kop het voorvoegsel: ‘langere termijn’. Importheffingen en tegenmaatregelen als gevolg hiervan zijn bijvoorbeeld relatief snel weer ongedaan te maken, maar sociaal-maatschappelijke en economische veranderingen als gevolg van bepaalde maatregelen werken een stuk langer door.

Importheffingen door Trump

Aan de ene kant betekenen importheffingen op buitenlandse producten die de Verenigde Staten binnenkomen dat de desbetreffende importeurs hun aanvankelijke winstverwachtingen naar beneden moeten bijstellen. Importheffingen worden namelijk opgebracht door de importeurs van de desbetreffende producten. Lagere winsten vertalen zich door in aanvankelijke kostprijsverhogingen van de desbetreffende producten. Welke op hun beurt kunnen leiden tot het oplopen van de binnenlandse Amerikaanse inflatie en/of werkeloosheid.

Aan de andere kant richten importheffingen zich bij uitstek op het stimuleren van de binnenlandse Amerikaanse productie. Gelijkwaardige binnenlandse producten worden immers qua relatieve kostprijs aantrekkelijker. De reden dat dit alternatief hoofdzakelijk de inflatie aanjaagt, is dat de desbetreffende binnenlandse producten oorspronkelijk al duurder waren dan de desbetreffende buitenlandse producten. Linksom of rechtsom verhogen importheffingen op deze wijze dus de binnenlandse Amerikaanse inflatie en/of werkeloosheid.