Verenigde Staten wil maatregelen nemen tegen DeepSeek

En TikTok dan?

Hoe ver de Amerikaanse regering precies gaat in het tegenwerken van DeepSeek is nog onbekend. Het zou sowieso alle ambtenaren gaan verbieden om DeepSeek te gebruiken op overheids-apparaten. Dat klinkt ons niet vreemd in de oren, want dit is in Nederland ook al het geval. De VS wil echter waarschijnlijk nog een stap verder gaan en de app dus helemaal verbieden. Dat hebben we eerder dit jaar al gezien met TikTok, al heeft Trump die app ‘gered’ door het uitstel te bieden. Wat de status nu is van TikTok in Amerika is onduidelijk. De app kan worden gebruikt, maar of het gekocht wordt door een Amerikaans bedrijf en zo ja, door welk bedrijf, dat is nog onduidelijk.

Met DeepSeek gaat het misschien nog wel verder. TikTok heeft niet zoveel invloed op andere apps, maar dat heeft een AI-platform als DeepSeek wel. Het is net als met de AI van OpenAI, dat wordt ook door veel andere bedrijven gebruikt als basis voor hun AI-mogelijkheden. De Amerikaanse overheid zou met een ban op DeepSeek ook een stokje kunnen steken voor het gebruik van die AI in andere apps. Dit zou dus nog best een grote ban kunnen worden, al zullen veel Amerikaanse bedrijven die wel kunnen zien aankomen en misschien bij voorbaat al niet hebben gekozen voor het implementeren van deze Chinese AI.

Het zijn nog geruchten, dus het is afwachten wat de Verenigde Staten gaan doen. Sowieso is Trump druk met het terugdraaien van allerlei dingen die de Biden administration heeft bedacht en met de oorlog met Oekraine, waardoor DeepSeek misschien niet bovenaan zijn lijst staat om aan te pakken. Dat hij bovendien coulant omgaat met ByteDance, het bedrijf achter TikTok, is misschien een goed teken voor DeepSeek. Afwachten dus.