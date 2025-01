Zo zit het nu met TikTok dat offline zou gaan

Het domineerde het technieuws eigenlijk al de hele week: TikTok zou afgelopen zondag op zwart gaan, door een verbod vanuit de Verenigde Staten. Gelukkig zou dat ook alleen in de Verenigde Staten gelden, al werd er gevreesd voor ook een leegloop op andere plekken wanneer de Amerikaanse influencers er eenmaal niet meer op te vinden waren. Het maakt echter allemaal niet meer uit: TikTok mag toch even blijven in de VS. Dit is hoe dat zit.

TkTok op zwart

TikTok op zich heeft weinig verkeerd gedaan: de grootste tegenvaller qua TikTok is waarschijnlijk dat het zo succesvol is, want daarmee heeft het zich in de kijker gespeeld van de Amerikaanse regering. De regering zag een heel succesvol platform dat uit China komt, waar de Chinese regering soms een flinke vinger in de pap heeft. De conclusie lijkt al snel te zijn getrokken dat de Chinese overheid mogelijk spioneert via de app. Zonder dat de Amerikanen hiervoor hard bewijs hebben.

Na veel gedoe kwam de regering op de proppen met een ultimatum: de app moest voor 20 januari zijn verkocht aan een Amerikaans bedrijf, anders ging hij op zwat. Er werd lang gedacht dat ByteDance wel iets achter de hand had, maar nee, waarschijnlijk echt niet. En naar eigen zeggen al zeker niet dat het in handen zou komen van Elon Musk. Dus ja, toen zondag eenmaal aanbrak, werd het zwart. TikTok toonde alleen een melding waarin stond dat het door de Amerikaanse overheid geband was en dat het alle hoop had dat Trump zou helpen met een oplossing.