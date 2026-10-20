Amsterdam Dance Event strijkt neer in onze hoofdstad en dat betekent dat we van 21 tot 25 oktober feest hebben. Of ja, feest: talloze feesten. Er zijn wel een paar tips om je partytime nog beter te maken: komen ze.

Pak de (OV-) fiets

Amsterdam is vrij groot, maar om bepaalde tijden gaat er geen openbaar vervoer meer en soms is het best een uitdaging om te vinden waar de Ubers nou precies wel e niet mogen staan. Het is aan te raden om, zeker als je een partyhopper bent, voor de fiets te kiezen. Eitje natuurlijk als je in Amsterdam woont, maar ook handig als je wel met het OV komt: pak een OV-fiets. Het scheelt je veel Uber-ritjes die door dit event ook nog eens aanzienlijk duurder zijn.

Koop losse tickets

Je kunt de ADE Pro Pass kopen, maar waar veel mensen denken dat ze daarmee een soort ongelimiteerde toegang krijgen, daar is het toch van een koude kermis thuiskomen als je dan naar de club gaat. Vol is echt vol en dat betekent dat je ook met je dure pas voor een dichte deur staat. Het is echt verstandiger om losse tickets te kopen, zodat je wel verzekerd bent van je plekje.

Ga eens naar een dagevent

Natuurlijk is ADE vooral voor de nachtuilen, maar er zijn ook veel leuke dageveementen te bezoeken die je soms weer met een andere blik naar de wereld van dance laten kijken. Je kunt trekenen op panels, pop-upoptredens en bijvoorbeeld platenbeurzen: dat is heel wat anders dan de nacht, maar kan ook heel geestverruimend zijn.

Vergeet je festival-kit niet

Behandel ADE vooral als een festival: zorg dat je een flesje water bij de hand hebt, als dat kan, of vul je beker af en toe even bij het kraantje bij de wc om jezelf goed te hydrateren. Denk ook aan een powerbank en oordopjes, zodat je beschermd op pad bent en jezelf kunt helpen. En zodat je altijd thuis kunt komen, omdat je je telefoon kunt gebruiken om toch maar wel voor een taxi te gaan.

Gebruik de ADE-app

De ADE-app is heel erg handig, want hij zorgt dat je de tijdschema's in de gaten kunt houden. Die veranderen namelijk nog wel eens door verrassingssets, maar ook juist vertragingen van het vliegverkeer. Je kunt je favoriete artiesten opslaan ind e app en je kunt meldingen aanzetten zodat je weet wat er gebeurt.

Zorg daarnaast voor voldoende rust en voldoende voeding, heel veel plezier tijdens ADE!