Apple heeft de HomePod mini 2 aangekondigd. De compacte slimme speaker krijgt een nieuwe chip, verbeterd geluid en een opvallende functie waarbij de bovenkant oplicht op het ritme van de muziek . Daarnaast kun je de speaker voortaan gebruiken als geluidssysteem voor je Mac of combineren met drie andere HomePods voor een complete surroundopstelling. De nieuwe HomePod mini 2 verschijnt op 30 oktober en kost 169 euro.

De eerste HomePod mini verscheen in 2020 en groeide uit tot een toegankelijke manier om muziek, Siri en slimme apparaten in huis samen te brengen. Zes jaar later vindt Apple het tijd voor een opvolger. Daarbij blijft het vertrouwde compacte ontwerp behouden, maar verandert er onder de motorkap behoorlijk wat. Ook krijgt de speaker een aantal functies die hem interessanter maken voor mensen die al meerdere Apple-apparaten gebruiken.

Nieuwe chip moet voor beter geluid zorgen

De HomePod mini 2 is uitgerust met Apple's S10-chip. Die gebruikt computational audio om muziek voortdurend te analyseren en de geluidsweergave daarop aan te passen. Volgens Apple levert dat een beter dynamisch bereik, een evenwichtiger volume en een verbeterde akoestische weergave op.

Dat klinkt veelbelovend, al zal in de praktijk moeten blijken hoe groot het verschil met de oorspronkelijke HomePod mini daadwerkelijk is. Die stond ondanks zijn kleine formaat al bekend om zijn verrassend volle geluid. Net als bij zijn voorganger kun je twee HomePod mini 2-speakers combineren tot een stereopaar. Daarnaast blijft het mogelijk om meerdere speakers in verschillende kamers dezelfde muziek te laten afspelen. Handig wanneer je bijvoorbeeld in de woonkamer begint met luisteren en vervolgens naar de keuken loopt.

Geluidsgloed laat je muziek tot leven komen

Een van de opvallendste nieuwe functies heet Geluidsgloed. Daarmee verandert de bovenkant van de HomePod mini 2 in een soort miniatuurlichtshow. Tijdens het afspelen van muziek reageert de verlichting op hoge en lage tonen. Bovendien worden de kleuren afgestemd op de albumhoes van het nummer dat je luistert. Zo krijgt muziek niet alleen een hoorbare, maar ook een visuele dimensie.

Apple heeft ook gedacht aan rustgevende achtergrondgeluiden. Speel je bijvoorbeeld het geluid van regen af, dan kan de HomePod mini 2 daar een bijpassende lichtanimatie bij tonen. Het is een speelse toevoeging die de speaker net wat meer karakter geeft. Wel is er een beperking: voor de stembediening van Geluidsgloed heb je een iPhone met Apple Intelligence en de nieuwste software nodig.

Vier HomePods maken van je woonkamer een thuisbioscoop

De HomePod mini 2 speelt ook een belangrijke rol in Apple's nieuwe plannen voor de woonkamer. Samen met de eveneens aangekondigde vierde generatie Apple TV 4K kun je namelijk vier speakers gebruiken voor een draadloze surroundsound-opstelling. Daarbij plaats je twee speakers vooraan en twee achteraan in de kamer. De Apple TV en de HomePods bepalen automatisch hoe ze ten opzichte van elkaar staan. Vervolgens worden het volume en de audiotiming gekalibreerd om een ruimtelijk geluidseffect te creëren.

Het systeem werkt met vier HomePod mini 2-speakers, maar ook met HomePods van de tweede generatie. Je kunt beide modellen combineren, zolang je vooraan en achteraan telkens twee speakers van hetzelfde type gebruikt. Daarmee biedt Apple een alternatief voor traditionele soundbars en homecinemasystemen. Helemaal goedkoop is dat overigens niet. Vier HomePod mini 2-speakers kosten samen 676 euro. Tel daar de nieuwe Apple TV 4K van 349 euro bij op en je bent in totaal 1.025 euro kwijt.

Voor dat bedrag zijn er ook behoorlijk serieuze audiosystemen verkrijgbaar. De grote aantrekkingskracht van Apple zit dan ook vooral in het gemak waarmee de apparaten draadloos samenwerken.

HomePod mini 2 werkt nu ook als speaker voor je Mac

Een andere interessante verbetering is de mogelijkheid om de HomePod mini 2 rechtstreeks als standaardspeaker voor een Mac te gebruiken. Daarmee kun je het geluid van films, games, FaceTime-gesprekken en andere toepassingen via de HomePod laten afspelen. Je kunt hiervoor één speaker gebruiken, maar ook een stereopaar.

Er geldt wel een technische voorwaarde. Je hebt een Mac nodig die wifi 6E of nieuwer ondersteunt. Wie een oudere Mac gebruikt, kan dus niet zomaar van deze nieuwe mogelijkheid profiteren. Voor mensen die hun MacBook regelmatig op een extern scherm aansluiten, kan dit een aantrekkelijke oplossing zijn. Zeker wanneer er al een HomePod mini op het bureau staat.

Ook je slimme woning krijgt meer mogelijkheden

Naast muziek blijft de HomePod mini 2 een centrale plek innemen binnen Apple's slimme woning. Met Siri kun je bijvoorbeeld verlichting bedienen, de thermostaat aanpassen of meerdere apparaten tegelijk aansturen. De speaker kan bovendien fungeren als woninghub. Daardoor kun je compatibele slimme apparaten ook bedienen wanneer je niet thuis bent.

Verder ondersteunt de HomePod mini 2 geluidsherkenning. De speaker kan luisteren naar het alarm van een rook- of koolmonoxidemelder en vervolgens een melding naar je iPhone, iPad of Apple Watch sturen. Het is nadrukkelijk geen vervanging voor een gecertificeerd alarmsysteem, maar kan wel een extra waarschuwing bieden. Ook werkt de speaker samen met slimme deurbellen en camera's binnen Apple Woning. Met ingeschakelde gezichtsherkenning kan Siri zelfs vertellen wie er voor de deur staat.

Apple kondigt daarnaast een eigen collectie slimme woningaccessoires aan, waaronder camera's en deurbellen. De eerste producten moeten vanaf december verschijnen, terwijl andere accessoires begin 2027 volgen.

Vijf kleuren en een flink hogere prijs

De HomePod mini 2 verschijnt in vijf kleuren: roze, groen, blauw, wit en middernacht. Daarmee krijgt de compacte speaker een wat speelser uiterlijk en kun je hem makkelijker laten aansluiten bij de rest van je interieur. De nieuwe HomePod mini 2 is vanaf 13 oktober te bestellen en ligt vanaf vrijdag 30 oktober 2026 in de winkels. De adviesprijs bedraagt 169 euro.

Daarmee is de speaker aanzienlijk duurder dan zijn voorganger bij de oorspronkelijke introductie. De eerste HomePod mini verscheen in Nederland voor 99 euro. Dat betekent dat Apple de instapprijs in zes jaar tijd met 70 euro heeft verhoogd, een verschil van ruim 70 procent. Daar staat tegenover dat de nieuwe generatie meer mogelijkheden biedt. Vooral de verbeterde audiotechnologie, de ondersteuning voor Mac en de nieuwe surroundfunctie maken de HomePod mini 2 veelzijdiger.

Toch blijft de vraag of die vernieuwingen voldoende zijn om de hogere prijs te rechtvaardigen. Wie al een HomePod mini heeft en voornamelijk muziek luistert of Siri gebruikt, hoeft waarschijnlijk niet direct over te stappen. Voor mensen die juist een compleet Apple-geluidssysteem willen bouwen, wordt de nieuwe generatie een stuk interessanter.