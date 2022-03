Apple brengt de HomePod Mini naar Nederland

Gisteren berichtte ik nog over een onderzoek waaruit blijkt dat de groei van het aantal slimme speakers in Nederland lijkt te stagneren. Dat kan binnenkort mogelijk weer veranderen. Apple heeft namelijk, zonder het zelf formeel te bevestigen, bekend gemaakt dat de HomePod mini nog voor het eind van deze maand in Nederland verkrijgbaar zal zijn. Op de Nederlandse website van Apple is de slimme speaker nog niet te bestellen, maar er wordt wel al vermeld dat hij vanaf eind maart verkrijgbaar is. Dat is ruim vier jaar na de eerste introductie van de HomePod en bijna anderhalf jaar nadat Apple de eerset HomePod mini presenteerde. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen.

HomePod met Siri in het Nederlands

Goed nieuws voor Apple fans die hun home automation apparaten van stembesturing willen voorzien maar nog geen Google Home of Sonos One aangeschaft hebben. Eind vorig jaar werd al bekend dat met de iOS 15.2 update ook Siri ondersteuning in de Nederlandse taal toegevoegd zou worden. Inmiddels is iOS 15.3.1 al uitgerold, dus de ‘Nederlandse Siri’ is al een tijdje beschikbaar.

Let wel: de HomePod mini was via de zogenoemde parallelimport wel al in Nederlandse webshops te koop, maar tot voor kort dus zónder officiele ondersteuning voor de Nederlandse taal.