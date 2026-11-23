De LEGO Architecture-versie van de Sagrada Família is sinds 1 november verkrijgbaar. Je bouwt het model in dezelfde volgorde als de echte basiliek, waardoor je veel steentjes in elkaar zet en Gaudí’s bouwplan volgt.

Met 12.060 onderdelen heeft LEGO Architecture-set 21065 de World Map uit 2021 ingehaald als grootste LEGO-set ooit. De adviesprijs is 749,99 euro. Voor Nederlandse reizigers is een weekend Barcelona met vlucht en drie hotelnachten al vanaf ongeveer 249 tot 299 euro per persoon te boeken.

Zo bouw je de basiliek na

Het eindresultaat is een flink bouwwerk: ruim 62 centimeter hoog, 47 centimeter breed en 39 centimeter diep. Hij is bedoeld voor bouwers vanaf 18 jaar.

Je begint bij de apsis, het afgeronde deel achter in de kerk, met de crypte eronder.

Daarna bouw je de Geboortegevel en de Lijdensgevel.

Vervolgens komen de kerkschepen en de westelijke sacristie, een ruimte bij de kerk.

Je eindigt met de zes torens, de oostelijke sacristie en de Glorie-gevel.

De vorige recordhouder kwam uit 2021

De LEGO Art 31203 World Map hield vóór deze set het record qua aantal onderdelen. Die kaart verscheen in 2021 en telde 11.695 stukjes.

Bij de echte Sagrada Família speelt tijd op een heel andere schaal. De bouw in Barcelona begon in 1882 en loopt al meer dan 140 jaar. De basiliek nadert nu zijn voltooiing.

Waarom verschijnt de set juist nu?

LEGO kondigde het model op 4 juni 2026 aan. Dat jaar is het ook 100 jaar geleden dat Antoni Gaudí overleed, de architect die de Sagrada Família ontwierp.

LEGO-ontwerper Rok Žgalin Kobe werkte eerder aan de LEGO-versies van het Colosseum en de Notre-Dame. Rok Žgalin Kobe zegt: ‘Dit is de grootste LEGO-set ooit en een van de meest ambitieuze architectonische werken ter wereld.’

Zoals gebruikelijk bij LEGO Architecture zitten er geen minifiguren bij. De aandacht gaat volledig naar de gevels, kerkschepen en torens.

Waar kun je hem kopen?

De set kon vóór de release al worden gepre-orderd via LEGO.com. Sinds de verschijning is hij exclusief verkrijgbaar via LEGO.com en LEGO Brand Stores. Bij de Europese adviesprijs komt de rekensom uit op ongeveer 6,2 eurocent per onderdeel.