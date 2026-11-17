Het is guur, het is koud, en dan moet de winter nog beginnen. Of je nou een alleenwonende bent die de warmte in huis meer op één plek wil concentreren of een heel gezin hebt, maar gewoon altijd bibbert van de kou : deze vijf gadgets kunnen je deze winter warmhouden.

Gadgets om je warm te houden

Het is af en toe al rond het nulpunt, maar de grootste kou komt er nog aan. Het is soms zonde om je hele huis te verwarmen, als je gewoon alleen zit. Of misschien worden je handen buiten zo koud dat je je werk niet goed kunt doen: voor al deze warmtevragen zijn er allerlei gadgets die je kunnen helpen. We noemen er vijf op.

Een verwarmde bureaulegger

Onderleggers voor je bureau zijn doorgaans vooral voor wat meer grip, en om handig als een gigantische muismat te gebruiken. Maar, wat als ze eigenlijk veel meer kunnen? Je hebt verwarmde bureau-onderleggers die door middel van infrarood zorgen dat je geen koude handen krijgt en gewoon kunt blijven doortikken. Bij Bol is er bijvoorbeeld een exemplaar via Gaslooswonen.nl

Oplaadbare handwarmers

Of je tijdens het skiën in de skilift gewoon graag even iets op je telefoon wil opzoeken zonder dat je je toestel uit je handen laat glijden omdat je vingers koud en stijf zijn, of dat je bijvoorbeeld voor werk veel buitenwerk doet en ze veel te koud zijn geworden: handwarmers zijn er tegenwoordig gewoon oplaadbaar, zodat je ze niet maar één keer kunt gebruiken en dan mag weggooien. Bij Decathlon zijn er bijvoorbeeld handwarmers verkrijgbaar van G-HEAT: ze kosten 40 euro en ze hebben een batterijduur van 8 uur.

Een warmtedeken

Elektrische deken klinkt altijd een beetje eng, maar een warmtedeken klinkt meer als een soort warme knuffel om je heen. De mensen van Stoov , bekend van de warmtekussens , bieden zo'n warmtedeken aan. Ze zijn met een prijs van 190 euro niet goedkoop, maar wel zeer effectief. Je kunt jezelf inwikkelen alsof je een monster bent en genieten van de warmte: heerlijk als je na het lopen met de hond weer binnenkomt of als je gewoon geen zin hebt om de verwarming aan te doen in je huis.

Je eigen kussens, met dit apparaat

HEMA heeft al een tijdje warmtekussens in zijn assortiment, maar het komt nu met iets nieuws waarmee je je huidige kussens van een goede hoeveelheid warmte kunt voorzien. Het is een warmte-element dat je in je kussenhoes steekt. De oplaadbare batterij zorgt tot 200 minuten voor warmte en hij past in kussenhoezen van 50 bij 50 centimeter.

Houd je eten warm