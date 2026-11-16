Sinterklaas is weer in het land en dat betekent dat er volop verlanglijstjes worden gemaakt: door kinderen en door volwassenen. En door volwassenen voor hun kinderen. De helft van de Nederlandse ouders zou stiekem al een lijstje bijhouden met wat kindlief allemaal graag wil, stelt Bol op basis van een onderzoek onder ruim 750 Nederlandse ouders met kinderen tussen 4 en 12 jaar.

Speelgoedboek

Bol maakt elk jaar een speelgoedboek zoals we dat kennen van de Intertoys en vroeger Bart Smit: hierin kunnen kinderen bladeren en aangeven wat ze allemaal wel zouden willen hebben. Waar Marktplaats dus graag wil dat er meer tweedehands wordt geshopt, daar gaat het bij dit soort boeken toch wel vaak om gloednieuw speelgoed.

Aan de andere kant hoeven ouders en de sint natuurlijk niet het hele lijstje te volgen. Bol geeft in ieder geval aan dat het de hulpmiddelen voor verlanglijstjes vooral aanbiedt om gezinnen te helpen keuzes te maken. Eén op de drie ouders in Nederland zou een eerder uitgesproken wens van zijn kind wel eens vergeten. Dat is ook waarom Bol zo’n shophulp heeft gemaakt met AI: dan kun je makkelijker op basis van een omschrijving alsnog een cadeautje vinden.

Sensorisch spelen

Verder zegt Bol dat de speelgoedtrends voor 2026 vooral sensorisch spelen, fandom en bouwsets zijn. Verzameldingen dus, naast LEGO en ander bouwspeelgoed. De belangrijkste speelgoedtrends zijn volgens Bol de kleurrijke creaties van PlusPlus met magnetische bouwwerken, naast dus LEGO, wat zowel bij volwassenen als bij kinderen immens populair is. Verder geeft het aan dat verzamelitems zoals Hello Kitty, Clickeez, Pokémon en Magic: The Gathering heel populair zijn. Bij Hello Kitty en Clickeez zijn het de figuurtjes, bij Pokémon en Magic zijn het de kaartjes.

Bol laat weten dat fidgets, kneedbare speelmaterialen en ander sensorisch speelgoed ook erg in trek zijn. Squishies en NeeDoh zijn voorbeelden van dit soort trends, waarbij kinderen lekker een beetje kunnen kneden. Een andere trend is Cozy Colouring. Dat laatste betekent eigenlijk gewoon: kleurboeken kleuren, en dat is voor zowel kinderen als volwassenen vaak erg lekker om even rustig van te worden.

Koreaanse popcultuur

Bol noemt het Oost-Aziatische popculturen, maar eigenlijk is het vooral Korea en Japan die de boventoon voeren in de nieuwe trends in speelgoed: van Kpop Demon Hunters tot Sanrio: veel kinderen zijn helemaal fan van de schattige figuurtjes uit Azië. Een andere trend is dat volwassenen speelgoed kopen van populaire franchises, zoals Pokémon, Marvel, Harry Potter en Star Wars. Vaak in de vorm van figuurtjes, kaartjes en bouwsets.