Zowel de Nex E6000 als de Nex E6000H zijn in november verkrijgbaar voor € 1.599, in plaats van € 1.999. De aanbieding bevat ook een gratis P1-meter, een cadeau voor de eerste kopers zolang de voorraad strekt en deelname aan een iPhone-winactie.

Black Friday is vaak het uitgelezen moment om de technologieprijzen voor de woning te vergelijken. Deze november biedt SAMDUO zijn Nex E-serie-thuisbatterijen in Nederland aan, met € 400 korting op beide modellen. Van 1 tot en met 30 november 2026 kosten de Nex E6000 en Nex E6000H elk € 1.599 in plaats van de reguliere prijs van € 1.999.

De actie is gericht op huishoudens die al zonnepanelen hebben of nadenken over hoe ze hun opgewekte stroom beter kunnen benutten. Een thuisbatterij slaat overtollige zonne-energie op voor later gebruik, zoals 's avonds wanneer de panelen geen elektriciteit meer opwekken. De waarde van die opslag hangt af van de zonne-energieopbrengst van het huishouden, het stroomverbruik, het energiecontract en de geldende vergoedingen en heffingen voor teruglevering aan het net.

Twee modellen, één Black Friday-korting van € 400

Beide producten bieden een basisopslagcapaciteit van circa 6 kWh, maar zijn ontworpen voor verschillende ruimtes. De Nex E6000 heeft een ultradun profiel van slechts 11,9 cm. Dit ontwerp is bekroond met een Red Dot Design Award 2026 in de categorie Tools, Industrial Equipment and Machinery. Daarmee is het een interessante optie voor huishoudens die naast capaciteit ook rekening willen houden met de beschikbare muur- en vloerruimte.

De Nex E6000H heeft een compacter formaat van 520 × 300 × 320 mm. Deze is ontworpen voor huishoudens die een batterij liever in een hoek of een andere onbenutte ruimte plaatsen. De keuze tussen de twee komt dus niet alleen neer op het uiterlijk, maar ook op de beschikbare ruimte en de gewenste plaatsing in huis. Voor kopers die het aanbod vergelijken, is het belangrijkste punt dat de actieprijs voor beide modellen gelijk is. Zo kan de beslissing puur gericht zijn op het ontwerp dat het beste bij de beschikbare ruimte past.

Een plug-in benadering voor thuisopslag

De Nex E-serie maakt gebruik van een AC-gekoppeld ontwerp. In een standaardopstelling combineert het alles-in-één-systeem batterijcellen, een batterijbeheersysteem en een omvormer. Het kan via een geschikt standaard stopcontact worden aangesloten, zonder dat de bestaande zonne-installatie opnieuw hoeft te worden bedraad voor de integratie. Huiseigenaren moeten altijd de productinstructies, de staat en capaciteit van de elektrische groep, lokale aansluitlimieten en de geschiktheid van een professionele installatie voor hun specifieke situatie controleren.

Het systeem heeft een standaard netgekoppeld uitgangsvermogen tot 800 W. Daarnaast ondersteunt het tot 2.600 W off-grid uitgangsvermogen voor aangesloten noodstroomvoorzieningen. Deze cijfers hebben betrekking op verschillende bedrijfsmodi en moeten niet met elkaar worden verward. De batterij kan bovendien worden opgeladen met een vermogen tot 2.600 W, waardoor huishoudens beschikbare zonne-energie of op goedkope momenten ingekochte stroom kunnen opslaan. Onder gunstige omstandigheden kan een batterij van 6 kWh in ongeveer twee tot vijf uur worden opgeladen; de werkelijke oplaadtijd is afhankelijk van het beschikbare ingangsvermogen, de instellingen en de bedrijfsomstandigheden.

Slim energiebeheer, meer dan alleen opslag

De capaciteit van een batterij is slechts een deel van het verhaal. Wanneer de batterij wordt opgeladen en ontladen, kan dit ook van invloed zijn op hoe nuttig hij in het dagelijks leven is. SAMDUO Intelligence™ stelt een doorlopend 24-uurs energieplan op en werkt dit voortdurend bij, waarbij rekening wordt gehouden met elektriciteitstarieven, op het weer gebaseerde zonne-energieprognoses, verbruikspatronen van het huishouden en de batterijstatus. Dit is bedoeld om het op- en ontladen optimaal af te stemmen op de omstandigheden in en om het huis.

Via de SAMDUO-app kunnen gebruikers de belangrijkste energiegegevens inzien en instellingen aanpassen. Gebruikers kunnen vooringestelde energiemodi selecteren of instellingen maken die aansluiten bij hun dagelijkse gewoonten, terwijl ze een helder overzicht behouden van de batterijstatus en energiestromen. Het energiebeheersysteem voor thuis integreert bovendien stroomprijsgegevens van meer dan 800 energieleveranciers en -platforms. Dit helpt gebruikers om relevante tariefinformatie in te zien en het gebruik van de batterij af te stemmen op periodes met lagere prijzen, mits hun contract en beschikbare gegevens dit ondersteunen. Daadwerkelijke besparingen worden niet gegarandeerd en zijn afhankelijk van het tarief van het huishouden, het verbruik, de terugleververgoeding, extra kosten en verliezen van de batterij.

Begin met 6 kWh en breid uit wanneer nodig

De energiebehoefte van een huishouden kan in de loop der tijd veranderen. Een gezin schaft bijvoorbeeld een elektrische auto, een warmtepomp of extra zonnepanelen aan, of verbruikt simpelweg meer stroom door veranderde gewoonten. Het Nex E6000-systeem kan starten bij 6 kWh en uitbreiden tot maximaal 90 kWh door tot wel 15 compatibele units met elkaar te verbinden.

SAMDUO PowerMesh™ stemt compatibele batterijen als één systeem op elkaar af, zonder dat de units fysiek gestapeld of rechtstreeks op elkaar aangesloten hoeven te worden. Dit zorgt voor een flexibelere plaatsing in huis en maakt het mogelijk om capaciteit toe te voegen wanneer de behoefte groeit, in plaats van vanaf het begin het grootst mogelijke systeem aan te schaffen.

Veiligheid en langdurig gebruik

De Nex E-serie maakt gebruik van SAMDUO's DuoShield™-beveiligingsconcept, waarbij fysieke bescherming wordt gecombineerd met monitoring op apparaat- en cloudniveau. Het systeem bewaakt bedrijfsomstandigheden zoals stroom, spanning en temperatuur, en kan via beschermingsmaatregelen op gedetecteerde afwijkingen reageren. De batterij wordt geleverd met 10 jaar garantie en is ontworpen voor een levensduur van 15 jaar. De cellen hebben onder gedefinieerde testomstandigheden meer dan 10.000 cycli doorstaan met behoud van 70% van de capaciteit. Garantievoorwaarden en testomstandigheden zijn van toepassing.

Wat zit er in de Black Friday-aanbieding?

Naast de verlaagde prijs bevat elke in aanmerking komende aankoop één gratis SAMDUO P1-meter. De meter helpt gebruikers om het stroomverbruik en de teruglevering van het huishouden, de opbrengst van zonnepanelen en de batterijstatus samen in de SAMDUO-app te bekijken, op voorwaarde dat hij wordt gebruikt met een compatibele slimme meter en de vereiste installatie-opstelling.

De eerste 100 kopers die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen daarnaast een Stanley-beker, zolang de voorraad strekt. Klanten die tijdens de actieperiode een Nex E6000 of Nex E6000H aanschaffen, maken kans op een prijs uit de winactie met drie iPhone DUO 256GB-apparaten en negen iPhone 18 Pro 256GB-apparaten. De winnaars worden uiterlijk 23 december 2026 bekendgemaakt. Op de winactie en actiecadeaus zijn de officiële algemene voorwaarden van toepassing, waaronder geschiktheids- en aankoopvereisten.