De thuisbatterijen zijn volop in het nieuws, zeker nu we in Nederland in 2026 weer een bijzonder zonnige en warme zomer hebben gehad. Maar is een thuisbatterij dan voor iedereen en in elke situatie een oplossing? En hoe werkt een thuisbatterij dan in deze verschillende situaties? Je leest er meer over in dit artikel.

De situatie met zonnepanelen op het terrein

Heb jij al ergens zonnepanelen laten installeren, maar heb je nog geen thuisbatterij? En wil je de meest energievretende apparaten of objecten kunnen opladen met de door jouw installatie opgewekte zonne-energie? Dan is de thuisbatterij ideaal, omdat je zo zelf voor het grootste deel van je energievoorziening zorgt.

Je hoeft dan weinig (of helemaal niks) meer terug te leveren aan de energieleverancier, die er toch geen eerlijke vergoeding meer voor geeft of je zelfs laat betalen voor het terugleveren. (Of – nog gekker – je panelen op afstand graag zou willen uitschakelen om overbelasting van het net te voorkomen!)

Met een thuisbatterij op maat én zonnepanelen vang je overdag daglicht op, zet je het om in energie die wordt opgeslagen in een energieopslagmedium en gebruik je het op piekmomenten of zodra de thuisbatterij vol is en geen daglicht meer opslaat.

Elektrische boilers, drogers, vrieskisten, voertuigen; alles wat na het ondergaan van de zon maar energie vraagt, kun je met de thuisbatterij weer opladen. (Hoeveel en hoe lang je apparaten kunt opladen, is natuurlijk wel van het formaat van je thuisbatterij!)

Een situatie zonder huidige zonnepaneleninstallatie

Wat veel mensen echter niet begrijpen, is dat een thuisbatterij óók nuttig kan zijn wanneer je nog geen zonnepanelen op je perceel hebt laten installeren. Groenewegen Delft legt als Victron thuisbatterij installateur uit (en Victron Energy is Nederlands’ meest gerenommeerde bedrijf in onafhankelijke stroomvoorziening:

In Nederland hebben we te maken met een energiesysteem dat fluctueert, de zogenaamde pieken en dalen. Deze pieken en dalen zijn, zoals vraag en aanbod werkt, gekoppeld aan hoog- en laag tarieven. In jouw energiecontract staat welk type contract jij hebt en welke tarieven hieraan zijn verbonden.

Iemand met vaste tarieven heeft voor langere tijd duidelijkheid over de tarieven die hij voor stroom betaalt. Iemand met een dynamisch contract kan in een veel korter tijdsbestek (bijvoorbeeld per uur of per kwartier) met sneller wisselende tarieven te maken krijgen.

Welk contract je ook hebt, een thuisbatterij kan uitkomst bieden, ook zonder zonnepanelen. De thuisbatterij kan namelijk tijdens dalmomenten en lage tarieven energie afnemen en opslaan. Deze energie haal je dus goedkoper naar binnen en sla je op, om hem vervolgens op duurdere momenten voor jezelf te gebruiken.

Wil je het nog een stap gekker maken en heb je budget over om meer te investeren dan je voor je eigen energievoorziening nodig hebt? Dan kan je met alle thuisbatterijen die je extra laat plaatsen en de overcapaciteit die je daarmee creëert zelfs gaan handelen in energie.

Kortom

Van noodstroomopslag bij het tijdelijk uitvallen van het landelijke stroomnet tot energiehandel; de thuisbatterij biedt in diverse situaties en voor verschillende doelgroepen kansen die uiterst interessant en soms ook wel eens noodzakelijk kunnen gaan zijn.