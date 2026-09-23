Wie zonnepanelen heeft, krijgt vanaf 2027 met een nieuwe rekensom te maken. De salderingsregeling stopt dan en daardoor wordt het interessanter om opgewekte stroom zelf te gebruiken. AlphaESS speelt daarop in met de VitaPower 3600 AC. Deze nieuwe thuisbatterij begint bij 4 kWh, kost tijdens de voorverkoop 999 euro en kan later worden uitgebreid tot 16 kWh.

De VitaPower 3600 AC is sinds deze week in Nederland te bestellen . Daarbij kiest AlphaESS bewust voor een lage instapprijs en een modulair ontwerp. Je hoeft dus niet meteen te bepalen hoeveel opslag je de komende jaren nodig hebt.

Een thuisbatterij die met je huishouden kan meegroeien

De hoofdmodule combineert een omvormer, een LFP-batterij van 4 kWh en het energiemanagement in één behuizing. Daarmee vormt hij direct een compleet werkend systeem. Wie later meer capaciteit nodig heeft, kan VitaMate 4000-modules toevoegen. Elke extra module levert nog eens 4 kWh opslag op.

Zo groeit één toren van 4 naar 8, 12 of maximaal 16 kWh. Volgens AlphaESS kunnen meerdere zelfstandige VitaPower-systemen draadloos parallel werken en via de cloud worden gecoördineerd. Daarmee is een totale opslagcapaciteit tot 48 kWh mogelijk. Wat technisch mogelijk is, hangt verder af van de woning en de netaansluiting.

Die modulaire aanpak maakt vooral de versies van 4 en 8 kWh interessant. Huishoudens kunnen klein beginnen, hun werkelijke zonne-overschot en avondverbruik volgen en daarna bepalen of uitbreiding zinvol is.

Gewoon in het stopcontact, maar met een belangrijke grens

AlphaESS omschrijft de VitaPower 3600 AC als een plug-in thuisbatterij. In de standaardinstelling is het vermogen begrensd op 800 watt. Het systeem kan dan met de meegeleverde kabel op een geschikt geaard stopcontact worden aangesloten.

De hoofdmodule ondersteunt echter een veel hoger bidirectioneel laad- en ontlaadvermogen van maximaal 3.680 watt. Dat volledige vermogen is niet bedoeld voor een willekeurig stopcontact. Daarvoor moet een gekwalificeerde installateur het systeem via een geschikte, aparte stroomgroep aansluiten en activeren.

Dat onderscheid is belangrijk. De 800 watt-modus biedt een relatief eenvoudige instap. Wie sneller veel zonnestroom wil opslaan of een groter deel van het huishoudelijke verbruik uit de batterij wil leveren, heeft een professionele installatie nodig.

Slim omgaan met zonnestroom en dynamische tarieven

De meegeleverde P1-dongle leest via de slimme meter hoeveel stroom de woning afneemt of teruglevert. Wanneer de zonnepanelen meer produceren dan het huis op dat moment gebruikt, kan de VitaPower het overschot opslaan. Later op de dag levert de batterij die energie weer aan de woning.

Via de AlphaESS Energy Life-app kunnen gebruikers de batterijstatus, energiestromen en historische gegevens bekijken. Ook biedt het systeem verschillende slimme modi. Bij een dynamisch energiecontract kan de batterij het laden en ontladen bijvoorbeeld afstemmen op wisselende stroomprijzen.

AI Mode gaat een stap verder. Die functie combineert energieprijzen, weers- en zonneverwachtingen en het verbruikspatroon van het huishouden. Op basis daarvan probeert het systeem gunstige laad- en ontlaadmomenten te kiezen. In de app kan de gebruiker kiezen tussen Savings First en Balanced en desgewenst zelf ingrijpen.

De lokale basisregeling blijft volgens AlphaESS werken wanneer de internetverbinding tijdelijk wegvalt. Online gegevens, zoals actuele prijzen en weersverwachtingen, zijn dan vanzelfsprekend niet beschikbaar.

Noodstroom binnen 10 milliseconden

Naast energie opslaan heeft de VitaPower 3600 AC een aparte back-upuitgang. Bij een stroomstoring schakelt deze volgens de datasheet binnen 10 milliseconden over. Het noodstroomstopcontact kan continu maximaal 3.680 watt leveren, zolang er voldoende energie in de batterij zit.

Dat betekent niet dat de batterij bij een storing automatisch het hele huis van stroom voorziet. Alleen apparaten die rechtstreeks op de back-upuitgang zijn aangesloten of deel uitmaken van een daarvoor ingerichte noodstroomkring blijven werken. Hoe lang dat lukt, hangt af van de gekozen capaciteit, de resterende acculading en het verbruik van de aangesloten apparatuur.

AlphaESS gebruikt lithium-ijzerfosfaatcellen, beter bekend als LFP of LiFePO4. Deze batterijchemie wordt veel toegepast in thuisopslag. Het bedrijf noemt 10.000 laadcycli, een beoogde gebruiksduur van 15 jaar en tien jaar garantie. De behuizing heeft een IP65-classificatie en het opgegeven temperatuurbereik loopt van -20 tot 55 graden Celsius. Bij plaatsing blijven de installatievoorschriften leidend.

Waarom juist nu steeds meer thuisbatterijen verschijnen

Zonnepanelen leveren doorgaans midden op de dag de meeste stroom. Veel huishoudens gebruiken juist in de ochtend en avond meer elektriciteit. Zolang salderen mogelijk is, kan teruggeleverde stroom nog worden weggestreept tegen stroom die later wordt afgenomen. Vanaf 1 januari 2027 stopt die regeling.

Daardoor krijgt zelf opgewekte stroom bewaren voor een later moment meer waarde. Toch is een thuisbatterij niet automatisch voor ieder huishouden financieel aantrekkelijk. De mogelijke besparing hangt onder meer af van de jaarlijkse zonneopbrengst, het overschot overdag, het verbruikspatroon, het energiecontract, de terugleververgoeding, eventuele terugleverkosten, systeemverliezen en de gekozen laadstrategie.

Een vaste terugverdientijd noemen zou daarom een verkeerd beeld geven. Wie een thuisbatterij overweegt, doet er goed aan eerst te bekijken hoeveel zonnestroom nu werkelijk wordt teruggeleverd en hoeveel netstroom op andere momenten nodig is.

Prijzen van de AlphaESS VitaPower 3600 AC

De Nederlandse voorverkoop loopt van 22 september tot en met 29 oktober 2026. De genoemde bedragen zijn inclusief btw, maar exclusief eventuele installatiekosten.

4 kWh: één VitaPower 3600 AC voor €999

8 kWh: hoofdmodule met één VitaMate 4000 voor €1.798

12 kWh: hoofdmodule met twee VitaMate 4000-modules voor €2.597

16 kWh: hoofdmodule met drie VitaMate 4000-modules voor €3.396

Vooral de basisversie valt op. Voor minder dan 1.000 euro krijg je 4 kWh opslag, P1-sturing, slimme energiemodi en een afzonderlijke noodstroomuitgang. Tegelijk blijft de mogelijkheid bestaan om zowel de capaciteit als het beschikbare vermogen later aan te passen.



