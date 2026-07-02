Mensen met een dynamisch energiecontract staat een grote verandering te wachten. Klanten van Zonneplan kunnen in ieder geval vanaf 1 augustus kwartierprijzen verwachten. Dat betekent dat er niet meer per uur wordt aangegeven hoeveel energie kost, maar juist per kwartier. Niet iedereen is enthousiast.

Zonneplan

Sommige mensen denken dat het dan moeilijker wordt om echt van lage prijzen te profiteren, omdat je immers je wasautomaat niet maar een kwartier aan hebt staan. Het zal dus met wat meer denk- en rekenwerk gepaard gaan. Tegelijkertijd is het ook weer niet zo moeilijk: op dit moment is de uurprijs die je ziet het gemiddelde van vier kwartieren. Zonneplan wil er dus naartoe dat je betaalt voor wat stroom op dat moment echt waard is.

Het zou vooral door meer groene energie komen dat de stroomprijs vaker verandert, want als er een windje opsteekt heeft dat invloed op windmolens en als de zon flink begint te schijnen merken mensen met zonnepanelen dat meteen. Dit soort momenten zijn er betere weerspiegeling van wat er in het echt gebeurt, stelt Zonneplan

Kwartierprijzen

Meer dan één miljoen Nederlandse huishoudens hebben een dynamisch contract. Ze bestaan sinds 3 jaar en zijn interessant voor wie bijvoorbeeld zonnepanelen gebruikt. Ze kunnen echter ook worden gebruikt door mensen zonder zonnepanelen, omdat je weet wat je per uur betaalt en daardoor bijvoorbeeld op een voordeliger moment je was kunt draaien, je auto kunt laden of je PlayStation 5 kunt aanzwengelen.

Wel is het voordeel het grootst als je zowel zonnepanelen hebt als de juiste apparatuur, dus een apparaat waarmee de energie kan worden teruggeleverd. Volgens een onderzoek zou een gemiddeld huishouden met zonnepanelen 175 euro per jaar voordeel uit het contract kunnen halen. Er is veel te doen rondom de dynamische energiecontracten, want door de enorme hitte en de volle zon zou je denken dat er veel meer energie wordt gegenereerd, maar tegelijkertijd zijn er volop airco’s die op vol volume aanstaan met die hitte, waardoor de energieprijs dik boven de euro klom vorige week.

Het is afwachten of het inderdaad heel erg verandert als we het straks per kwartier weten in plaats van per uur.