Een paar jaar geleden leek het alsof comfort definitief had gewonnen van stijl. Hoodies, joggingbroeken en sneakers werden niet alleen thuis gedragen, maar verschenen ook steeds vaker op kantoor. Thuiswerken veranderde de manier waarop we naar kleding kijken en zorgde ervoor dat gemak voor veel mensen belangrijker werd dan uitstraling.

Toch lijkt de slinger inmiddels weer de andere kant op te bewegen. Mannen kiezen nog steeds voor comfortabele kleding, maar zoeken tegelijkertijd naar een verzorgde uitstraling die past bij een werkdag, een lunchafspraak of een avond op het terras. Die ontwikkeling zorgt voor een opvallende comeback van smart casual: een stijl die het midden houdt tussen formeel en ontspannen.

De nieuwe dresscode van het hybride werken

De traditionele zakelijke dresscode is de afgelopen jaren flink veranderd. Waar een overhemd en colbert vroeger de standaard waren, zijn veel bedrijven tegenwoordig een stuk informeler geworden. Tegelijkertijd willen veel professionals er tijdens een online meeting of kantoorbezoek wel representatief uitzien.

Daardoor ontstaat er behoefte aan kleding die meerdere rollen kan vervullen. Een outfit moet geschikt zijn voor een dag achter de laptop, maar ook voor een afspraak met klanten of collega's. Smart casual biedt precies die flexibiliteit.

Het geheim zit in de combinatie van tijdloze kledingstukken die eenvoudig met elkaar te combineren zijn. Geen uitgesproken trends die na één seizoen verdwijnen, maar items die jarenlang relevant blijven.

Waarom de spijkerbroek onmisbaar blijft

Binnen die smart casual stijl speelt denim nog altijd een hoofdrol. Een goede spijkerbroek voor heren vormt voor veel mannen de basis van vrijwel iedere outfit. Dat is niet verrassend. Jeans combineren comfort met veelzijdigheid en passen net zo goed bij een casual T-shirt als bij een net overhemd.

De moderne spijkerbroek is bovendien sterk geëvolueerd. Waar vroeger vooral strakke modellen populair waren, zien we tegenwoordig meer variatie in pasvormen. Slim fit, tapered fit en relaxed fit bieden voor vrijwel ieder lichaamstype een passende optie.

Ook qua kleur is er meer keuze dan ooit. Donkerblauwe denim blijft populair vanwege de verzorgde uitstraling, terwijl lichtere wassingen juist zorgen voor een meer ontspannen look. Hierdoor is de spijkerbroek uitgegroeid tot een kledingstuk dat moeiteloos meebeweegt tussen werk, vrije tijd en sociale gelegenheden.

De verrassende comeback van de polo

Naast denim maakt ook de polo een opvallende comeback. Lange tijd werd dit kledingstuk vooral geassocieerd met golfbanen of traditionele vrijetijdskleding. Inmiddels heeft de polo een moderne update gekregen en zien steeds meer mannen het als een stijlvol alternatief voor zowel een T-shirt als een overhemd.

Een goed gekozen polo voor heren straalt net iets meer verzorging uit dan een standaard T-shirt, zonder direct formeel te ogen. Juist dat maakt het kledingstuk zo geschikt voor de huidige tijd.

Polo's zijn verkrijgbaar in uiteenlopende kleuren en materialen, waardoor ze eenvoudig aansluiten bij verschillende stijlen. Een neutrale polo in donkerblauw, wit of beige vormt bijvoorbeeld een veilige keuze die vrijwel overal bij past. Tegelijkertijd kunnen opvallende kleuren juist zorgen voor een persoonlijke twist.

Voor veel mannen blijkt de polo de ideale middenweg tussen comfort en uitstraling.

Minder trends, meer veelzijdigheid

Wat deze ontwikkeling interessant maakt, is dat mannen steeds minder gevoelig lijken voor snelle modetrends. In plaats daarvan groeit de belangstelling voor kleding die langer meegaat en op meerdere manieren gedragen kan worden.

Dat past ook bij een bredere verschuiving richting bewuster consumeren. Door te investeren in kwalitatieve basisstukken ontstaat een garderobe waarin vrijwel alles met elkaar te combineren is. Dat bespaart niet alleen tijd, maar zorgt ook voor minder miskopen.

Een combinatie van een goede jeans, een polo en een paar nette sneakers werkt bijvoorbeeld in verrassend veel situaties. Van een werkdag op kantoor tot een etentje of een weekendtrip

Voor wie geïnteresseerd is in de manier waarop technologie en lifestyle elkaar beïnvloeden, schreven we eerder ook over hoe digitale trends steeds vaker invloed hebben op consumentengedrag en persoonlijke keuzes op het gebied van mode en lifestyle.

Smart casual is geen trend meer

Waar smart casual ooit werd gezien als een tussenoplossing, lijkt het inmiddels uitgegroeid tot de nieuwe standaard. Mannen zoeken kleding die comfortabel zit, maar tegelijkertijd vertrouwen uitstraalt. Dat verklaart waarom klassieke items als de spijkerbroek en de polo opnieuw aan populariteit winnen.

De combinatie van veelzijdigheid, comfort en een verzorgde uitstraling sluit perfect aan bij de manier waarop we vandaag leven en werken. En juist daarom lijkt smart casual voorlopig nog lang niet uit het straatbeeld te verdwijnen.