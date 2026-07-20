Ben je een fervent motorrijder, maar is het tijd geworden om afstand te doen van je voertuig? Dan is het zaak om een goede koper te vinden. Maar we kennen allemaal wel de gruwelverhalen van mensen die hun motor meegaven voor een proefrit en het voertuig vervolgens nooit meer terugzagen. Of mensen die frauderen tijdens het betalen van de overeengekomen prijs, waardoor je voor duizenden euro’s het schip in kunt gaan. Hoe voorkom je dat je wordt opgelicht?

De meest voorkomende oplichterstrucs bij motorverkopen

Het zal je maar gebeuren: je sluit een deal met een potentiële buitenlandse koper, die vervolgens "per ongeluk" te veel geld overmaakt. Je krijgt het verzoek om het overschot direct terug te storten via Western Union of PayPal . De bank ontdekt later dat de cheque vals is, waardoor het gestorte bedrag weer van je rekening verdwijnt, maar intussen ben jij je teruggestorte geld kwijt. Er zijn ook mensen die persoonlijk bij je langskomen en met behulp van hun eigen bank-app direct jouw tikkie betalen. Althans, dat denk je dan. In werkelijkheid laten ze een geprogrammeerde nep-app zien die de indruk wekt dat de transactie geslaagd is, terwijl er geen geld is overgemaakt. Omdat oplichters steeds gewiekster worden, zoeken steeds meer mensen naar veilige alternatieven. Je kunt bijvoorbeeld ook je motor verkopen bij OSW en gegarandeerd een goed bod en een veilige transactie tegemoet zien. Zo voorkom je dat je het slachtoffer wordt van fraude.

Vrijwaring goed geregeld