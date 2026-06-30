Vaderdag GiftguideAINetflixAutomotiveTechnologieTech in Asia
Alle channels
AdverterenVolg ons op Whatsapp
Secrid_combo_3

Secrid maakt een wallet van het leder dat overblijft bij een Lamborghini

Lifestyle30 jun , 8:09doorJeroen de Hooge
Wat doe je met het leder dat overblijft na de productie van een Lamborghini-interieur? Secrid heeft daar een antwoord op: een exclusieve Slimwallet+ die vakmanschap, upcycling en supercar-erfgoed combineert.
Het Nederlandse pocketwear-merk Secrid en Automobili Lamborghini presenteren de Secrid x Automobili Lamborghini Upcycled Leather Slimwallet+. Voor deze samenwerking wordt overgebleven leder uit de productie van Lamborghini in Sant'Agata Bolognese verwerkt tot een nieuwe uitvoering van Secrids Slimwallet+.

Reststukken met een tweede leven

Bij de productie van Lamborghini-interieurs wordt hoogwaardig leder met grote precisie verwerkt. Toch blijven er onvermijdelijk kleine reststukken over. In plaats van die verloren te laten gaan, geeft Lamborghini het materiaal via upcycling-initiatieven een tweede leven.
Dat leder wordt vervolgens in sociale werkplaatsen in Nederland verwerkt in de Slimwallet+. Vakmensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dragen met aandacht en precisie bij aan iedere wallet.

Kleur is een verrassing

De collectie is geïnspireerd op Lamborghini's uitgesproken kleurgebruik. Omdat de beschikbare lederresten per productieronde verschillen, is de exacte kleur van iedere wallet een verrassing tot het moment van uitpakken.

Primeur voor de Cardprotector+

De samenwerking markeert ook de eerste keer dat Secrids nieuwste innovatie, de Cardprotector+, wordt toegepast. Dit nieuwe autolock-mechanisme houdt ook metalen kaarten veilig op hun plaats. De Cardprotector+ werd eerder al onderscheiden met een iF Design Award.

Verkrijgbaarheid

De Secrid x Automobili Lamborghini Upcycled Leather Slimwallet+ is verkrijgbaar via de officiële kanalen van Automobili Lamborghini, waaronder de webshop, flagship store en geselecteerde dealers.

Lees ook

​Razer: Een Lamborghini-gamestoel en meer vette aankondigingen​Razer: Een Lamborghini-gamestoel en meer vette aankondigingen
​NFT-Lamborghini onthuld: artiest Pablo Lücker bewerkte hem​NFT-Lamborghini onthuld: artiest Pablo Lücker bewerkte hem
​Lamborghini komt met eerste elektrische supercar​Lamborghini komt met eerste elektrische supercar
sunburned

Waarom een klein plekje op je huid soms meer aandacht verdient

Lifestyle
28 juni 2026
bouwen met hout

Waarom bouwen met hout een slimme keuze is

Lifestyle
23 juni 2026
smart casual

De terugkeer van smart casual: waarom mannen weer kiezen voor polo's en denim

Lifestyle
19 juni 2026
vaderdag

Vaderdag komt eraan: deze gadgets verdwijnen niet onder in de kast

Gadgets
04 juni 2026

doorJeroen de Hooge

Deel dit bericht

Loading