Wat doe je met het leder dat overblijft na de productie van een Lamborghini-interieur? Secrid heeft daar een antwoord op: een exclusieve Slimwallet+ die vakmanschap, upcycling en supercar-erfgoed combineert.

Het Nederlandse pocketwear-merk Secrid en Automobili Lamborghini presenteren de Secrid x Automobili Lamborghini Upcycled Leather Slimwallet+. Voor deze samenwerking wordt overgebleven leder uit de productie van Lamborghini in Sant'Agata Bolognese verwerkt tot een nieuwe uitvoering van Secrids Slimwallet+.

Reststukken met een tweede leven

Bij de productie van Lamborghini-interieurs wordt hoogwaardig leder met grote precisie verwerkt. Toch blijven er onvermijdelijk kleine reststukken over. In plaats van die verloren te laten gaan, geeft Lamborghini het materiaal via upcycling-initiatieven een tweede leven.

Dat leder wordt vervolgens in sociale werkplaatsen in Nederland verwerkt in de Slimwallet+. Vakmensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dragen met aandacht en precisie bij aan iedere wallet.

Kleur is een verrassing

De collectie is geïnspireerd op Lamborghini's uitgesproken kleurgebruik. Omdat de beschikbare lederresten per productieronde verschillen, is de exacte kleur van iedere wallet een verrassing tot het moment van uitpakken.

Primeur voor de Cardprotector+

De samenwerking markeert ook de eerste keer dat Secrids nieuwste innovatie, de Cardprotector+, wordt toegepast. Dit nieuwe autolock-mechanisme houdt ook metalen kaarten veilig op hun plaats. De Cardprotector+ werd eerder al onderscheiden met een iF Design Award.

Verkrijgbaarheid

De Secrid x Automobili Lamborghini Upcycled Leather Slimwallet+ is verkrijgbaar via de officiële kanalen van Automobili Lamborghini, waaronder de webshop, flagship store en geselecteerde dealers.