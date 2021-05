​Lamborghini komt met eerste elektrische supercar

Lamborghini maakt al 58 jaar de mooiste bolides. De supercars van het Italiaanse merk zijn alleen niet allemaal even duurzaam. Aan de andere kant is het geluid van de motor wel een van de dingen die de Lambo zo herkenbaar maakt. Toch zullen we dat moeten missen, want Lamborghini maakt zijn eerste volledig elektrische supercar.



De hele line-up semi-elektrisch

Het klinkt alsof het automerk nu één auto duurzamer maakt en dat is niet helemaal juist. Het plan is om eind 2024 gas-elektrische hybrides te hebben van al zijn huidige modellen. Dat betekent dat het bedrijf niet zomaar één goed voorbeeld maakt en that’s it. Het wil er duidelijk aan werken om überhaupt auto’s te maken die minder vervuilend zijn. Je kunt over een paar jaar dus een hybride versie verwachten van de Huracán, Urus en Aventador, maar ook van de Sián roadster.

Het vierde model Lamborghini is dan die volledig electrische auto, maar die wordt ergens voor het jaar 2030 verwacht. Waarom het zo lang duurt, dat is onbekend. Het duurt ten eerste al lang voor de fabrikant met een plan komt voor elektrisch rijden, maar helemaal het model zelf zal enorm lang op zich laten wachten. Het is op zich een trend die we zien bij meer supercarmakers, wat waarschijnlijk wordt gedreven door het feit dat mensen toch die kracht en het geluid van die V8- en V12-motoren willen horen.