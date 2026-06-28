Huidkanker is een term die bij veel mensen direct onrust oproept, maar niet alle vormen zijn even agressief. Het basaalcelcarcinoom is de meest voorkomende variant en groeit doorgaans langzaam. Dat betekent echter niet dat het genegeerd mag worden. Vroegtijdige herkenning en behandeling zijn essentieel om complicaties te voorkomen en de huid zo goed mogelijk te behouden.

Wat is een basaalcelcarcinoom

Een basaalcelcarcinoom is een kwaadaardige tumor die ontstaat in de basale cellen van de opperhuid. Deze cellen bevinden zich in de onderste laag van de epidermis en zijn verantwoordelijk voor de aanmaak van nieuwe huidcellen. Wanneer het DNA van deze cellen beschadigd raakt, meestal door jarenlange blootstelling aan ultraviolette straling, kunnen ze ongecontroleerd gaan groeien.

Het basaalcelcarcinoom is verantwoordelijk voor ongeveer tachtig procent van alle huidkankergevallen in Nederland. Het komt het vaakst voor op plekken die regelmatig aan de zon zijn blootgesteld, zoals het gezicht, de oren, de nek en de handen. Mensen met een lichte huidskleur, blond of rood haar en lichtgekleurde ogen lopen een verhoogd risico.

Anders dan sommige andere vormen van huidkanker zaait een basaalcelcarcinoom zelden uit naar andere organen. Het kan echter wel dieper in het weefsel doorgroeien en daarbij schade aanrichten aan omliggende structuren zoals kraakbeen en bot. Om die reden is tijdige behandeling altijd belangrijk, ook al groeit de tumor langzaam.

Vooral op plekken die regelmatig aan zonlicht worden blootgesteld, zoals het gezicht, de oren en de hals, komt het basaalcelcarcinoom vaak voor. Mensen met een licht huidtype lopen een verhoogd risico, evenals personen die in het verleden ernstige zonnebrand hebben gehad.

Hoe je het kunt herkennen

Het herkennen van basaalcelcarcinoom begint bij het kennen van de meest voorkomende verschijningsvormen. Vaak presenteert de tumor zich als een glanzend, parelachtig knobbeltje op de huid dat langzaam groter wordt.

Een kenmerkend signaal is een wondje dat niet geneest of dat steeds opnieuw openbreekt nadat het ogenschijnlijk dicht was. Dit herhalende patroon is een belangrijk alarmsignaal dat serieus genomen moet worden. Bij twijfel is het altijd raadzaam om een dermatoloog te raadplegen, want vroege detectie maakt de behandeling eenvoudiger en het cosmetische resultaat beter.

Regelmatige zelfcontrole van de huid is een effectieve manier om veranderingen vroegtijdig op te merken. Let daarbij niet alleen op moedervlekken, maar ook op nieuwe plekjes of bultjes die er anders uitzien dan de omliggende huid of die in de loop van weken of maanden veranderen.

Behandeling en preventie

De behandeling van een basaalcelcarcinoom hangt af van de grootte, de locatie en het subtype van de tumor. Chirurgische verwijdering is de meest gebruikelijke methode en biedt in de meeste gevallen een uitstekende prognose. Bij tumoren in het gezicht wordt vaak gebruikgemaakt van de Mohs techniek, waarbij de tumor laag voor laag wordt verwijderd en direct microscopisch onderzocht.