​Doe-tips voor als de zon weer schijnt

Even naar buiten kijken maakt niet heel gelukkig op dit moment: de zon is ver te zoeken. Maar, als hij zich straks weer laat zien, zeker nu de coronamaatregelen ophouden te bestaan, vraagt dat om goede plannen. Trommel je vrienden op om ze vast warm te maken voor deze doe-tips voor de lente.



Een boot huren

Als er iets is dat ons roept wanneer de zon schijnt, dan is het wel het water. Helaas is de zee in Nederland vaak nog erg lang te koud, maar je kunt je natuurlijk op de binnenwateren begeven met een boot. Borreltje mee (behalve voor de kapitein), muziekje aan en een mooie boot huren waar iedereen comfortabel op kan zitten. Het voordeel is dat je zelf kunt bepalen waar je naartoe gaat en waar je aanlegt, zodat je er eventueel zelfs een toer mee kunt uitstippelen. Wil je een boot huren? Check dan waar dat in jouw buurt mogelijk is.

Een autospeurtocht rijden

Je hebt ‘autorally’s’, een soort puzzeltochten, die je kunt rijden met je eigen auto, maar je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een Ducktrail te doen. Dat zijn speurtochten waarbij je plaatsneemt in een eendje, zo’n oude deux cheveaux. Enorm grappig en soms hebben ze zelfs een open dak voor nog meer zonnig plezier. Het is met twee personen relatief prijzig, maar als je met zijn vieren één auto doet, dan valt het mee voor een middag puzzelplezier.

Een stads-escapespel doen

Doe je liever iets te voet, dan kun je ervoor kiezen om een escapespel te doen in de stad. Waar sommige mensen zich claustrofobisch beginnen te voelen bij het idee van een escaperoom, waarbij de kamer dicht is en je jezelf eruit moet puzzelen, is een escapespel in de stad wat vrijer. Het is een verkapte puzzeltocht, al zijn er varianten waarbij de organisator ook echt objecten in de stad verstopt die je dan moet gebruiken om bijvoorbeeld een moord op te lossen. Perfect voor mensen die van puzzelen en wandelen houden, of van één van die twee.

Barbecueën

Het kan ook in de winter, maar het is in de zomer met de zon in je haar toch net wat beter: de barbecue. Zeker met druilerig weer kun je er met je vrienden alvast naar uitkijken, dat moment dat je weer buiten een biertje kunt opentrekken en de hamburgers sissen op het grillrooster. Je kunt barbecues ook perfect laten uitlopen in complete tuinfeesten, met gezellige lampjes, cocktails en eventueel een grappig thema om die lange coronatijd even te vergeten. Ook een goede optie na een dagje boot huren.

Naar een eiland

Nederland is een aantal prachtige eilanden rijk en afhankelijk van waar je woont ben je er ook relatief snel. Niets voelt zo als vakantie als op een boot stappen en een tijdje op een eiland vertoeven. Dat hoeft niet altijd Ibiza of Mallorca te zijn, want Texel en Terschelling lenen zich ook prima voor dat heerlijke vakantiegevoel. Bovendien zijn ze zo dichtbij, dat je er eventueel ook alleen een dagje naartoe zou kunnen gaan.