​5 zomerse familiegerechten die je moet uitproberen

De zomer is in zicht en dat is natuurlijk een ideaal seizoen om in de tuin te barbecueën of de buitenkeuken te gebruiken. Het is gezellig om op een zomerdag met de familie in de tuin te eten en er een lange zomerse avond van te maken. Je mag natuurlijk ook eens flink uitpakken om het samenzijn aan tafel een extra dimensie te geven. Brisket bestellen voor bereiding op de barbecue is bijvoorbeeld een mogelijkheid en zo zijn er nog meer zomerse familiegerechten om van te smullen.

1. Brisket: Amerikaanse klassieker



Brisket is een groot stuk vlees dat bekend staat als Amerikaanse BBQ klassieker. Dat neemt niet weg dat er ook bisket uit Canada en zelfs uit Uruguay verkrijgbaar is. Het is vlees dat uitstekend tot zijn recht komt door het langzaam te laten garen. Je kan er bovendien met de hele familie van eten.

2. Hamburgerparty



Het hoeft niet altijd speciaal te zijn als je gezellig met de familie bent om samen te eten. Zo is het ook mogelijk om er een hamburgerparty van te maken. Als het geen mooi weer is om te barbecueën, zijn hamburgers ook prima binnen in de keuken te bereiden. Serveer er zelfgemaakte patat bij in combinatie met een frisse salade om er een zomers tintje aan te geven.

3. Gamba’s met knoflook



Gamba’s lenen zich natuurlijk perfect om in de zomer te eten. Vooral op warme zomerdagen is het ideaal om met de familie van een lichte maaltijd te genieten. Gamba’s met knoflook zijn wat dat betreft een aanrader. Houd je familie van pikant dan is er altijd aan de olijfolie met knoflook een pitte peper toe te voegen. Serveer de gamba’s met een schijfje citroen en maak de maaltijd compleet met stokbrood en smeersels.

4. Gegrilde kip met maiskolf



Gegrilde kip is altijd lekker en combineert perfect met maïskolf net als met een zomerse salade en krieltjes. Het voordeel van een hele kip is dat er genoeg is om met je familie van te eten.

5. Bavette in de vorm van een halve maan



Er is nog een zomers familiegerecht te maken, namelijk met bavette als vlees in de vorm van een halve maan. Een van de opties om bavette te bereiden en met je familie op te eten, is door er een tartaar van te snijden. Je kan het vlees ook marineren met een mengsel van limoen, olie, knoflook, komijn en sinaasappel. Dat geeft het gerecht een zomerse en frisse smaak.

Foto door Thiago Rebouças via Pexels